La fecha y hora para ver el Pumas vs Tigres EN VIVO | Apertura 2024

Continúa la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX luego de que comenzara el pasado viernes 30 de agosto del 2024. Aún quedan un total de seis partidos por disputarse bastante llamativos que no te puedes perder.

Es el último partido antes de la fecha FIFA, por lo que es clave para los equipos poder sumar una victoria y cerrar estas primeras fechas de la mejor forma en lo más alto de la tabla.

Los partidos que quedan por disputarse son: Pachuca vs Querétaro, Chivas vs Juárez, Monterrey vs Toluca, Cruz Azul vs América, Pumas vs Tigres y Santos vs Necaxa.

Uno de los juegos más llamativos es el de Pumas vs Tigres, partido que pinta para ser cerrado entre dos equipos que han demostrado un gran nivel en lo que va del torneo y buscarán cerrar con una victoria.

Fecha y hora para ver el Pumas vs Tigres

El juego será en el Estadio Universitario y se va a disputar el domingo 1 de septiembre del 2024, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El equipo de Pumas llega ubicado momentáneamente en el octavo lugar de la tabla con 10 puntos luego de ganar tres partidos, empatar uno y perder uno. Han logrado marcar 10 goles y recibir 5. En su último juego perdieron 2-1 ante Atlas.

Por otra parte, Tigres llega en el quinto lugar con 11 puntos. Se encuentra invicto con 3 victorias y dos empates. Ha logrado marcar siete goles y solo ha recibido dos.

