Cayeron los primeros goles de la Copa por México en el Pumas vs Toluca

Pumas vs Toluca arrancaron su actividad en la Copa por México 2022. La sede del encuentro, de carácter amistoso, fue el Estadio Olímpico Universitario que reabrió sus puertas luego de la última jornada del torneo Apertura 2022.

En el arranque del encuentro, Sebastián Saucedo, jugador de Toluca, fue quien más insistió con jugadas ofensivas de peligro: recortes dentro del área, centros e, incluso, disparos de larga distancia; sin embargo, no fue suficiente para increpar a Julio González, arquero del conjunto universitario.

Para la segunda mitad cayeron los primeros goles del torneo: Carlos González, para Toluca, y Juan Ignacio Dinenno, para Pumas, fueron los autores de los tantos que dejaron el marcador 1-1 en el primer juego entre ambos en la Copa por México 2022.

Así se vivió el Pumas vs Toluca de la Copa por México 2022

Este martes 13 de diciembre continúa la actividad de la Copa México 2022. Cruz Azul vs Necaxa y Atlas vs Santos fueron de los primeros duelos; ahora, junto con la visita de Los Diablos al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Los Auriazules; disfruta de la cobertura del duelo Pumas vs Toluca EN VIVO del certamen amistoso que involucra a 10 equipos de la primera división del futbol mexicano.

Cobertura Toluca vs Pumas EN VIVO | Copa México 2022

Minuto 90: Juan Ignacio Dinenno empata desde el manchón penal.

Minuto 70: Gol de Carlos González para abrir el marcador del juego.

⏱ 69’ | 🐾 0-1 👹 | #𝘾𝙤𝙥𝙖𝘚𝘬𝘺



¡Gooooool, excelente remate de cabeza de Carlos González que manda el balón al fondo de la portería! ⚽️⚽️⚽️#𝗥𝗼𝗷𝗼DeMiVida pic.twitter.com/zGgsBpJYih — Toluca FC (@TolucaFC) December 14, 2022

Medio tiempo: empate sin goles en el Estadio Olímpico Universitario.

Minuto 38: Fernando Navarro prueba a portería desde el balón parado, el balón abandona el campo por encima del carco auriazul.

Minuto 22: Juan Ignacio Dinenno sorprendió a Gustavo Gutiérrez con un disparo desde media cancha; sin embargo, sale por encima de la portería.

⏱22’ I #UNAMvsTOL 🐾0-0👹



¡Dinenooo! Tiro de larga distancia que se va arriba del arco. 😮#SoyDePumas #OrigenDeLaPasión — PUMAS (@PumasMX) December 14, 2022

Minuto 19: Sebastián Saucedo estuvo cerca de anotar el primero del partido con un disparo cruzado que sale desviado.

⏱ 18’ | 🐾 0-0 👹 | #𝘾𝙤𝙥𝙖𝘚𝘬𝘺



¡Sebastián Saucedo estuvo a punto de marcar un golazo! Se salvaron los locales... #𝗥𝗼𝗷𝗼DeMiVida — Toluca FC (@TolucaFC) December 14, 2022

Minuto 12: Jugada peligrosa dentro de área de Pumas; sin embargo, Fernando Navarro no puede rematar a la portería de Julio González.

Alineaciones confirmadas de Toluca vs Pumas

Los equipos llegaron al Estadio Olímpico Universitario

La alineación de Pumas para enfrentar a Toluca

Portero: Julio González

Defensas: Adrián Aldrete, Nicolás Freire, Arturo Ortiz y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Úlises Rivas, Gustavo del Prete y Santiago Trigos

Delanteros: Diogo De Oliveira, Juan Dinenno y Eduardo Salvio

Director Técnico: Rafael Puente del Río

La alineación de Toluca para enfrentar a Pumas

Portero: Gustavo Gutiérrez

Defensas: Brian García, Valber Huerta, Jorge Rodríguez y Andrés Mosquera

Mediocampistas: Fernando Navarro, Claudio Baeza y Marcel Ruiz

Delanteros: Sebastián Saucedo, Carlos González y Jean Meneses

Director Técnico: Ignacio Ambriz

👊🏻👹| Un poco del calentamiento de nuestros Diablos en C.U.#PretemporadaDiablo 🔥🔥 pic.twitter.com/Uihyk8KLHW — Toluca FC (@TolucaFC) December 14, 2022

¿Cuándo debuta Pumas en el torneo Clausura 2023?

El equipo dirigido por Rafael Puente del Río tendrá su primer juego del torneo Clausura 2023 de la Liga MX el próximo domingo 8 de enero. Pumas se medirá ante Juárez, onceavo lugar en el Apertura 2022. El juego será a las 12:00 horas en el centro de la República Mexicana en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Los Auriazules.

¿Cuándo debuta Toluca en el torneo Clausura 2023?

El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz debutará en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX contra Atlas en el Estadio Jalisco. El primer compromiso de ambos conjuntos será el sábado 7 de enero a las 19:10 horas en el horario del centro de la República Mexicana. Tanto Los Rojinegros como Los Diablos tienen sensación de revancha tras no conseguir el título del torneo Apertura 2022.

¿Cuándo arranca el torneo Clausura 2023?

El próximo semestre futbolístico de la primera división del futbol mexicano empezará el viernes 6 de enero con el duelo entre Necaxa vs Atlético San Luis en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El juego será a las 19:00 horas, horario del centro de la República Mexicana.