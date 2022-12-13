La carrera del Chucky Lozano podría seguir con el Liverpool

El futuro de uno de los jugadores mexicanos más relevantes en el futbol europeo es incierto: a sus 27 años, uno de los representantes de la Selección Mexicana en el viejo continente podría salir de su equipo. De acuerdo con medios italianos especializados en noticias deportivas, Chucky Lozano no renovará su contrato con Napoli y uno de los clubes interesados sería el Liverpool en la Premier League.

El interés del club de la Premier League lo reportó The Mirror, medio britanico. El club de Anfield estaría pendiente de la situación contractual del mexicano, ya que su actual equipo buscaría la venta de Hirving ‘Chucky’ Lozano antes de que finalice su contrato.

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¿Cuándo vence el contrato de Hirving ‘Chucky’ Lozano con el Napoli?

El vínculo laboral de Hirving Lozano con su equipo finaliza en junio de 2024; es decir, le resta una temporada y media como jugador del actual líder de la Serie A. Previo a que el mexicano esté en condición de agente libre, su club querrá obtener algún ingreso de la inversión que, en su momento, fue la transferencia más cara en la historia del Napoli.

El Liverpool sería el primer interesado en Hirving Lozano

Ante la no renovación de Hirving ‘Chucky’ Lozano con el Napoli, podría llegar a la Premier League para reforzar al Liverpool. El mexicano reforzaría el ataque de un equipo que no se ha podido reponer de la baja de Sadio Mané, quien salió en la ventana de transferencias anterior. Actualmente, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp marcha en la sexta posición, a falta del segundo semestre futbolístico de la temporada.

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¿Cuánto vale Hirving ‘Chucky’ Lozano?

El atacante mexicano, de acuerdo a la plataforma Transfermarkt, tiene un valor de 28 millones de euros; una cantidad menor en su transferencia del futbol neerlandés al italiano: Napoli desembolsó un total de 45 millones de euros al PSV Eindhoven en 2019 cuando el jugador desequilibrante llegó a Italia.