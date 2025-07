Pussetto no se guarda nada y critica a Pumas

Ignacio Pussetto se convirtió en una de las bajas de los Pumas de la UNAM. El jugador argentino llegó a su país para sumarse al Club Independiente y no se guardó nada ante los medios.

El atacante aseguró que su salida de los felinos no se dio de la mejor manera.

“Yo no tenía nada que ver, fue algo que creo Pumas manejó mal la situación y yo quedé en el medio. Tenía que tomar la mejor decisión para mi carrera, analizarlo y hablar con mi familia”, afirmó el delantero.

Te puede interesar: Pumas: Un panorama poco alentador y lleno de ilusiones para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026

Las ofertas que recibió Ignacio Pusetto para continuar su carrera

Por otro lado, Ignacio Pussetto habló sobre las propuestas que recibió de distintos clubes en su país.

“Llegó la oferta de Huracán pero no pude hacer nada con eso, fue Pumas el que rechazó. Tengo los mejores recuerdos de Huracán, tuve dos etapas y le dejé dinero al club. Siempre hice las cosas bien y me quedo tranquilo conmigo mismo porque traté de dar lo mejor. Seguramente en algún futuro me tocará volver y seré muy feliz”, expresó Pussetto.

Pumas se ha despedido de varios jugadores en este mercado de fichajes, también se suman nombres como Alex Padilla o Rogelio Funes Mori .

“Quedé sorprendido por el buen juego, por la calidad de alguno de los chicos y del plantel en general. Creo que es un gran equipo, un plantel joven pero con algunos chicos grandes que dan balance”, sentenció Ignacio.

Los felinos sumaron este torneo a nuevas figuras internacionales como Aaron Ramsey . Otro de los jugadores que se unirá al club universitario será el colombiano Álvaro Angulo.

Previo al arranque del torneo, Pumas realizó una nueva experiencia para los aficionados, el Fan Fest fue un éxito que tuvo ‘Kids zone’ o una pantalla gigante para los adultos. También, los amantes de la lucha libre disfrutaron de tres funciones especiales, con un ring instalado en la pista roja en el estadio Olímpico Universitario.

Te puede interesar: No pudo ganarse la titularidad en Tigres, pero vale 54 millones y jugará en Juárez