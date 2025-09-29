¡ATENCIÓN! Todo lo que debes de saber del MNF de la semana 4

En el cierre de la semana 4 de la NFL se enfrentan 4 equipos con realidades distintas, sin embargo, se prevé que sean dos grandes juegos que llenen de emociones a los fanáticos de los emparrillados y no bajen el gran nivel que ha tenido el inicio de la temporada.

Jets vs Dolphins, duelo divisional en MNF

Partido divisional que llega con ambos equipos 0-3 y en busca de aire. Las casas de apuesta colocan a Miami como favorito por -2.5 puntos y le da a Miami 56% de probabilidad de triunfo frente a 44% para los Jets; es decir, choque parejo pero con ligera ventaja para el local.

Justin Fields (Jets) retorna como titular tras completar la semana de prácticas y será determinante por su movilidad; la efectividad del ataque de Nueva York sigue dependiendo en gran medida de Garrett Wilson, líder del equipo con 21 recepciones para 229 yardas y 2 TD en las tres primeras fechas. Por el lado de Miami, Tyreek Hill ha tenido un buen arranque: 15 recepciones para 198 yardas y 1 TD; Jaylen Waddle aporta también (14 rec., 137 yds, 2 TD) y su estado físico es vigilado, aunque la idea general es que estará disponible. Breece Hall es la referencia terrestre de los Jets con 38 acarreos para 157 yardas en la campaña.

Bengals vs Broncos, enfrentamiento sin Joe Burrow

Las casas ubican a Denver como favorito claro: -7.5 puntos y las probabilidades colocan a los Broncos en torno al 72% de triunfo sobre Cincinnati. Ese salto en la probabilidad refleja dos elementos: la localía/altitud en Denver y la baja de Joe Burrow (operado del dedo, fuera al menos tres meses).

Con Burrow fuera, Jake Browning será el QB de Cincinnati; llega con números irregulares (por ejemplo, 381 yds, 3 TD y 5 INT en la temporada hasta ahora) y la tasa de intercepciones lo ha penalizado, motivo por el cual los modelos le dan menos chances. Ja’Marr Chase sigue siendo la principal arma aérea de los Bengals con 21 recepciones para 241 yardas y será prioridad proteger a la ofensiva en situaciones de presión. En Denver, Bo Nix ha mostrado crecimiento (535 yardas y 5 TD hasta la fecha) y J.K. Dobbins aporta tracción terrestre con 41 acarreos para 222 yardas y 3 TD; si el ataque local controla el tiempo de posesión y presiona al suplente, el guión favorece a los Broncos.

