¿Qué es el Fan ID en la Liga BBVA MX y por qué debo tenerlo si quiero ver la final América-Toluca?

El Fan ID en la Liga BBVA MX es un sistema de registro obligatorio para quienes desean ingresar a los estadios en México, incluyendo la final entre América y Toluca. Implementado tras los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora en 2022, tiene el objetivo de identificar a los asistentes y prevenir incidentes violentos en el entorno del futbol mexicano. Es importante saber cómo obtenerlo y todos los datos de importancia para esto.

¿Cómo obtener el Fan ID de la Liga BBVA MX paso a paso?

El trámite del Fan ID se realiza a través de la página oficial de la Liga MX o por medio de la aplicación de la empresa operadora, que solicita identificación oficial, fotografía y datos personales. Al finalizar el registro, se genera un código QR personal e intransferible que debe presentarse al ingresar al estadio junto con el boleto del partido.

Durante partidos de alto perfil como el América vs Toluca, este código suele ser requerido en la mayoría de los accesos. No obstante, diferentes reportes han documentado que en ciertos recintos la implementación no es uniforme. Si bien desde ESPN sostienen que el código no siempre es solicitado a todos los asistentes, es importantísimo tenerlo. Autoridades del torneo han señalado que esto se debe a condiciones de infraestructura y accesos, más que a una omisión deliberada, pero es importante acudir al estadio teniéndolo. Según la organización, 3.7 millones de aficionados ya cuentan con su Fan ID.

Getty Images Los aficionados deben tener el Fan ID para ingresar a cualquier estadio de la Liga BBVA MX

¿Qué pasa si no se presenta el Fan ID en un partido de la Liga MX?

La Liga BBVA MX asegura que el acceso a los estadios sin presentar el Fan ID puede derivar en la negación de entrada. Si bien en la práctica algunos aficionados han ingresado sin ser escaneados, es importante contar con esto ya que es una herramienta de seguridad y para garantizar la legalidad de quien ingresa a los estadios. Por supuesto, será más que importante contar con Fan ID para la final entre América y Toluca.

De acuerdo con Germán Elvira, responsable del proyecto en la Liga MX, se continúa avanzando en tecnología que agilice todavía más el proceso y permita seguir creciendo en este aspecto tan importante de seguridad. Si quieres ver la final América-Toluca, no te la pierdas por la señal de Azteca 7, Azteca Jalisco y la App Oficial de Azteca Deportes.