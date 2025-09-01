¿Qué es y cuáles son los síntomas de la Encefalopatía Traumática Crónica, que afecta a varios jugadores de la NFL?

Todo está listo para disfrutar de la temporada 2025 - 2026 de la NFL , la cual promete ser una de las más duras y parejas de los últimos años. Y, como normalmente ocurre, el inicio de cada campaña trae preguntas respecto a la salud de sus protagonistas, esto relacionado a la Encefalopatía Traumática Crónica.

Fue en el año 2016 cuando la NFL reconoció, de manera pública, la relación que había en su deporte con la Encefalopatía Traumática Crónica, por lo que, desde hace algunos años, esta enfermedad ha estado inmiscuida directamente con el futbol americano. Ahora bien, ¿qué es y cuáles son los síntomas principales?

¿Qué es la Encefalopatía Traumática Crónica?

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa misma que se asocia con las personas que, durante su participación en una disciplina, han recibido golpes constantes en la cabeza, por lo que el futbol americano y la NFL están directamente conectados a esta situación.

Expertos en la materia señalan que la Encefalopatía Traumática Crónica se ha desarrollado en jugadores que presentan lesiones cerebrales sin síntomas previos. Ante esto, la acumulación de golpes a lo largo de los años provoca un almacenamiento de la proteína conocida como TAU en el cerebro, generando, con ello, la muerte de células nerviosas.

¿Cuáles son los síntomas de la Encefalopatía Traumática Crónica?

Lo primero que debes saber es que los síntomas, tristemente, suelen aparecer mucho después de haber atraído la enfermedad, destacando cambios repentinos de humor, pérdida de memoria, ansiedad, confusión, desorientación, agresividad, demencia y, posiblemente, una muerte prematura.

¿Qué ha hecho la NFL para combatir la Encefalopatía Traumática Crónica?

Conscientes de que, en el pasado, elementos como Aaron Hernández y Junior Sau fueron diagnosticados con esta enfermedad, la NFL ha decidido modificar el juego en los últimos años a través de cambios de reglas que, en esencia, buscan una mayor protección a cada uno de sus jugadores, hecho que se buscará replicar en la temporada entrante a iniciar el próximo jueves 4 de septiembre del 2025.