¿Qué fue de Paulinho… brasileño que llegó al Barcelona por culpa de Messi?

Aunque en los años recientes con el Barcelona se han visto historias de película en todos los sentidos, este fichaje causó mucha extrañeza entre los propios aficionados del club, pero todo indica que Lionel Messi fue quien lo pidió. No se esperaba nada de él… dio un nivelazo y se marchó. Ahora, acaba de concretar una historia deportiva digna de documental. Esta es la actual vida de Paulinho.

¿Qué fue de Paulinho… la petición expresa de Lionel Messi en Barcelona?

El hombre de 37 años, nacido en Sao Paulo, fue un futbolista que se desempeñaba como medio centro. Tuvo una larga trayectoria que inició en el GO Audax de Brasil y terminó en Corinthians a mitades de 2024. Sin embargo, en estos momentos su carrera como director deportivo de Mirassol está siendo extraordinaria y ya cuenta con tintes de heroísmo.

Y es que justamente la historia más increíble recién concretada en el Brasileirao es la del club de Sao Paulo, que recién en el 2021 se encontraba en la Serie D de las ligas profesionales de dicho país. De ahí subieron hasta la Serie A en este 2025, y en su primera temporada de la historia en la máxima categoría, concretaron su clasificación a la Copa Libertadores.

Con ello, la primera experiencia de Paulinho está siendo extraordinaria. Conformó una plantilla 100% brasileña y con un presupuesto bajísimo comparado con las grandes potencias de la liga. Incluso se destaca que en total se armó con menos de lo que gana Memphis Depay (que hasta con bonos podrían ser 20 millones de dólares) al año.

¿Cómo fue el paso de Paulinho con el Barcelona?

Realmente el paso de este jugador brasileño en la institución blaugrana fue fugaz. Llegó en agosto de 2017 y se marchó el 1 de enero de 2019, aunque con préstamos incluidos al GZ Evergrande de China. Sus cifras indican 49 partidos totales, donde marcó 9 goles y dio 3 asistencias. Le sacaron 4 amarillas y acumuló 2558 minutos en cancha. Y justamente su recambio de figuras como Sergio Busquets fue clave para ganar Copa del Rey y LaLiga de la 2017-18.

Y en el ámbito de cariño, la gente en Barcelona le recuerda con amor, pues dio un nivel destacado. Nadie esperaba nada de su fichaje y a ocho años de su estancia en España… se le recuerda por su nivel futbolístico.