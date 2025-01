¿Qué fue lo que atrajo a Alex Padilla para llegar a Pumas?

Alex Padilla llegó a la Ciudad de México para sumarse a las filas de los Pumas. El portero de nacionalidad española se convertirá en el nuevo dueño del arco felino y el primer refuerzo de los universitarios de cara al torneo Clausura 2025.

Padilla viene de cumplir grandes actuaciones con el Athletic de Bilbao en los últimos meses, motivo por el cual Pumas se fijó en él para hacerse cargo del arco felino en este nuevo torneo. Para Alex, Pumas es reconocido en el contexto internacional como uno de los grandes clubes de México.

“Solo buenas palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de la portería de Pumas no me lo pienso y ya estoy aquí", dijo a su llegada a la Ciudad de México.



El portero realizará los exámenes médicos y firmara su contrato con los felinos, mismo que será a préstamo por los próximos 18 meses.

“Es uno de los equipos más grandes de México, para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo”, expresó Padilla.

Julio González y Gil Alcalá no serían tomados en cuenta para este torneo después del roce que tuvieron tras la eliminación ante Rayados, lo que haría que Padilla se haga cargo del puesto titular de Pumas en el arco. Otro jugador que aprovechará para sumar minutos este certamen será el joven canterano Pablo Lara, quien está ante la oportunidad de su carrera. Este domingo al medio día será cuando los Pumas de la UNAM debuten ante Necaxa en la Jornada 1 del torneo Clausura 2025.

