¿Qué lesión tiene y cuándo debutará con Pumas el Chino Huerta?

Ya pasaron dos semanas desde que los Pumas anunciaron el regreso del Chino Huerta a su institución, y por ende, a las actividades del futbol mexicano. La afición se mostró realmente ilusionada y se esperaba un impacto inmediato. Lamentablemente, se anunció que César tuvo molestias físicas y por ello no ha debutado con el equipo. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo estará listo el refuerzo bomba de los auriazules?

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¿Qué lesión tiene y cuándo debutará el Chino Huerta con los Pumas?

Tras su llegada a México, el duelo de la Fecha 6 le quedó muy cercano como para debutar ante Xolos. Todo indicaba que debutaría ante León el primer fin de semana de septiembre pero el juego se atrasó por las actividades de la Leagues Cup. Y cuando todo parecía listo de nueva cuenta, el club informó que tuvo molestias (contractura) en la espalda y por precaución no jugó ante los leoneses el jueves 10 y tampoco contra Chivas el domingo 13 de septiembre.

Ahora, la Jornada 9 del futbol mexicano se vislumbra como el escenario donde el Chino Huerta podría ver su regreso con los Pumas. El encuentro del sábado 19 de septiembre los universitarios visitarán la cancha del Estadio Jalisco para jugar ante el Atlas. En ese sentido, la afición espera que el atacante ya esté disponible para jugar al menos unos minutos.

La realidad es que los infortunios han sido mayúsculos en este semestre con los Pumas. Lejos de lo que significó el cierre de proyecto con Efraín Juárez, se presentaron algunas lesiones menores y otras de alto rango como la sufrida por Sebastián Córdova. En ese sentido, el equipo requiere de sus elementos en el mejor estado de forma posible, y el Chino Huerta sigue batallando para lograr dicha situación.

¿Cuándo fue el último partido que el Chino Huerta disputó con los Pumas?

En medio de todos los infortunios para que se concrete su vuelta a los Pumas, el Chino Huerta cumplirá casi dos años desde que vistió la casaca de los del Pedregal por última vez. Antes de lograr su fichaje por el Anderlecht en enero de 2025, César vivió la eliminación del equipo en los Cuartos de Final de la liguilla del Apertura 2024. Allí jugó los dos partidos (28 de noviembre y el 1 de diciembre) y dio una asistencia para caer con global de 6-3 ante los Rayados de Martín Demichelis.