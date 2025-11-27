Esto es lo que necesita el América para clasificar a la semifinal del Apertura 2025

Dos de los tres locales tomaron ventaja en los cuartos de final de ida del torneo Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX. Uno de ellos fue Rayados de Monterrey, quien aprovechó las oportunidades que tuvo para derrotar al Club América por un contundente marcador de 2-0.

El primer gol cayó antes del término del primer tiempo luego de un gran tiro de parte de Sergio Canales que venció a Luis Malagón. El segundo tanto, por su parte, vino después de un tiro de esquina y un cabezazo, el cual fue desviado por Igor Lichnovsky para colocar el 2-0 final en el BBVA Bancomer.

Pese al 2-0 en contra, la serie se encuentra abierta toda vez que la vuelta se disputará en la CDMX, por lo que, gracias al puesto que tiene en la tabla general (cuarto por el quinto de Monterrey), América accedería a las semifinales si vence a su rival por dos goles de diferencia.

Vale recordar que el primer criterio de desempate dentro del futbol mexicano es la posición en la tabla, mismo que le beneficia al cuadro de André Jardine. Ante ello, no importa que Rayados anote en territorio ajeno siempre y cuando América los venza por dos goles -o más- de diferencia.

En este punto, es importante mencionar que, durante la temporada regular, las Águilas fueron la tercera mejor ofensiva al sumar un total de 33 dianas en 17 juegos; por su parte, los de la Sultana tuvieron muchos problemas al defender luego de recibir 29 tantos en la misma cantidad de encuentros.

Hasta este momento, se desconoce si el futbolista francés estará disponible para la vuelta entre América y Rayados luego del fuerte cuadro de gripe que tiene, aunque vale decir que aún tiene un par de días y estar en la cancha el próximo sábado cuando las Águilas reciban a Monterrey en el Ciudad de los Deportes.