¿Qué necesita cada equipo para pasar del Play-In de la Liga BBVA MX?

El Play-In de la Liga MX inicia este jueves 20 de noviembre y marcará la última ocasión en que el futbol mexicano utilice este sistema para definir a los últimos dos invitados a la Liguilla. Será una jornada de muchas emociones con cuatro equipos involucrados y dos caminos distintos hacia la fase final del torneo, Pachuca, Pumas, Xolos y FC Juárez se preparan para una noche clave en el cierre del torneo.

Pachuca - Pumas

El primer encuentro se disputará en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibirá a Pumas en un duelo a eliminación directa, el ganador obtendrá el derecho de jugar el domingo por el último boleto disponible, mientras que el perdedor quedará eliminado. Pachuca llega con el respaldo de su afición y con la ventaja de ser locales, pese a haber cerrado la fase regular con una derrota y además destituyó a su DT Jaime Lozano a una semana del arranque de este repechaje. El equipo hidalguense tiene en sus manos la oportunidad de avanzar y mantenerse con vida en el Apertura 2025.

Pumas llega con una campaña marcada por altibajos, pero aseguró su pase en la última jornada al vencer a Cruz Azul y tiene las mismas posibilidades que Pachuca. Si cualquiera de los dos logra superar primero este compromiso y luego el del domingo, enfrentará al superlíder Toluca en los Cuartos de Final como octavo clasificado.

Más tarde, en el Estadio Caliente, Xolos de Tijuana enfrentará a FC Juárez, duelo que otorgará el pase directo a la Liguilla como séptimo lugar, el ganador avanzará inmediatamente a los Cuartos de Final, donde se medirá con Tigres. Xolos parte con la ventaja de su cancha artificial, una superficie complicada para muchos clubes de la Liga MX y un factor que suele favorecer al equipo fronterizo. Tijuana terminó la fase regular en séptimo, lo que le permite disputar este encuentro como local, mientras que Juárez cerró apenas un punto por debajo.

El conjunto de la frontera tiene una doble oportunidad para clasificar, si vence a Xolos, entrará directamente como séptimo. Si pierde, tendrá una segunda oportunidad como local el domingo ante Pachuca o Pumas, dependiendo del resultado del primer duelo.

Esta edición del Play-In representa el cierre de un formato que solo permaneció vigente durante un ciclo corto en la Liga MX. Los cuatro equipos llegan con posibilidades reales de avanzar y con escenarios que pueden cambiar por completo el cuadro de la Liguilla. Pachuca y Pumas están obligados a ganar para mantenerse con vida. Xolos y Juárez, en cambio, tienen el primer boleto directo en juego y una segunda opción en caso de caer.