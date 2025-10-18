Lo que necesita Italia para no jugar el repechaje para el Mundial 2026

La pesadilla mundialista de Italia podría extenderse aún más. El conjunto europeo enfrenta una situación crítica en las Eliminatorias Europeas hacia el Mundial 2026, ya que necesita un auténtico milagro para evitar tener que jugar su tercer juego de repechaje consecutivo, justo de la misma forma que los dejó fuera de las últimas dos justas internacionales.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Germán Berterame para ir al Mundial 2026?

Los números son contundentes, Italia tiene tres puntos menos que Noruega, además de que perdió el duelo directo por marcador de 0-3 en Oslo y los escandinavos mantienen una diferencia de goles abrumadora con más de 26 goles a favor por 10 de los italianos. Esto significa que incluso si la Azzurra vence a Noruega en la última jornada, necesitaría que los nórdicos caigan ante Estonia en la fecha anterior.

Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026

La escena es dramáticamente familiar

Italia falló en los repechajes rumbo a Rusia 2018 y a Qatar 2022, ausencias que marcaron una generación muy importante tras la conquista de la Euro 2020. Ahora, con figuras como Nicolo Barella y Federico Chiesa, el combinado dirigido por Genaro Gatusso lucha por no repetir la historia.

El partido decisivo será en la Fecha FIFA de noviembre, pero Italia dependerá de un tropiezo noruego ante Estonia. Si esto no ocurre, ni siquiera una victoria contra los vikingos bastaría para alcanzar la clasificación directa.

Italia y el riesgo de quedar afuera, otra vez

El fantasma de otros dos Mundiales sin Italia ronda nuevamente. Para una potencia que ha levantado cuatro copas del mundo, la posibilidad de un tercer fracaso consecutivo resulta simplemente inaceptable. La reputación del calcio italiano vuelve a estar en juego otra vez.

Te puede interesar: Argentina vs Marruecos: Fecha y horario de la Final del Mundial Sub 20