¡Ya casi! ¿Cuándo es el Gran Premio de la CDMX de la Fórmula 1 2025 y quiénes son los pilotos a seguir?

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a fungir como escenario para recibir el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 en donde los mejores pilotos del mundo competirán para quedarse con el galardón de la capital azteca y continuar seguir sumando unidades para la clasificación en su camino por conquistar la temporada 2025 del máximo circuito del automovilismo.

Los 20 pilotos que conforman la parrilla de salida competirán entre el 24 y 26 de octubre por el Gran Premio de la Ciudad de México. El viernes 24 se realizarán las Prácticas Libres 1 y 2, mientras que el sábado 25 se disputarán las Prácticas Libres 3 y la Clasificación y finalmente el domingo 26 se disputará la carrera.

¿Quiénes son los pilotos a seguir en el GP de México de la Fórmula 1?

Max Verstappen, piloto de Red Bull y excompañero de Checo Pérez, será una de las figuras a seguir en el Gran Premio de la Ciudad de México. El neerlandés llegará a la capital azteca como ganador del Gran Premio de Estados Unidos, pero también como el máximo ganador en el circuito de los Hermanos Rodríguez gracias a sus cinco victorias previas.

Sin embargo, no hay que perder de vista a Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien encabeza la calificación de la temporada 2025 y buscará mantener su ventaja y seguir sumando unidades para asegurar el campeonato del mundo.

Su compañero, Lando Norris, es otro que hay que seguir de cerca. El británico funge como escudero de Piastri y se espera que en México ofrezca una férrea resistencia a los intentos de Verstappen por arrebatarles el liderato.

A pesar de que en los Estados Unidos no pudo terminar la carrera, Carlos Sainz llegará a la Ciudad de México como el más reciente ganador del GP de la CDMX, por lo que con el conocimiento de la pista buscará sumar puntos para Williams, su actual escudería.

El gran ausente en el GP de México este año

Este año, el gran ausente será Checo Pérez, el piloto mexicano quien quedó fuera de Red Bull la temporada pasada, pero regresará a la parrilla de salida para la temporada 2026 con Cadillac.

Con la ausencia de Checo, la afición mexicana que acuda al Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá que dividirse y brindar su apoyo a los 20 pilotos que arrancarán el próximo domingo 26 de octubre.

