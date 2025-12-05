¿Es realmente Sonic el personaje más veloz en la historia de los videojuegos? La respuesta sorprenderá

A lo largo de la historia los amantes de los videojuegos se han preguntado cuánta popularidad tiene Sonic dentro de este mundo en comparación a otras mascotas de distintas consolas. En ese sentido, vale conocer si este animal es el personaje más veloz que Sega ha tenido en su historia.

La popularidad de Sonic ha logrado colocar a este animalito como uno de los más grandes en la historia de los videojuegos al grado, incluso, de contar con una famosa trilogía de películas, mismas en las que se refleja la espectacular velocidad que lo ha caracterizado desde siempre.

¿Sonic es el personaje más veloz en la historia de los videojuegos?

En primera instancia vale decir que Sonic es reconocido, oficialmente, como el personaje más veloz de su especie; es decir, en cuanto al apartado de erizos se refiere, superando así a otros elementos como Shadow, quien forma parte de una de sus películas más populares.

No obstante, existen distintos videojuegos clásicos de la franquicia de Sonic en donde existe un nivel completamente similar al del Doctor Robotnik o Eggman. De hecho, algunos fanáticos del videojuego consideran que este personaje, el cual es el villano del mismo, es más rápido que él.

En ejemplos como Sonic The Hedgehog, Sonic CD, Sonic The Hedgehog 2 y Sonic 3, existen momentos claros y precisos en donde este doctor, sin utilizar algunas de sus máquinas más grandes, corre a una velocidad suficiente para poder huir de Sonic, lo cual hace que exista una teoría en torno a que es más rápido que él.

Eggman vs Sonic; ¿quién es el más rápido de Sega?

Vale mencionar que Eggman es un villano excéntrico y sumamente querido que, incluso, se demostró de manera llamativa en las películas de Sonic a pesar de su cuerpo poco atlético. Ante ello, esta teoría ha generado cierto énfasis en las redes sociales quien realmente es el elemento más veloz de Sega.