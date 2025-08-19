deportes
Si no te gusta este deporte, eres de las personas más inteligentes del mundo: lo dice la psicología

El deporte que evitan las personas más inteligentes o que son más analíticas es considerado el más popular del mundo y el que atrae a todo tipo de clase social

Unplash
José Alejandro
Tendencia
Las personas más inteligentes del mundo o que son más analíticas en su manera de pensar no les gusta el futbol. Lo anterior, ya que a este sector no les atraen lo deportes masivos, pues prefieren invertir su tiempo en rutinas convencionales y un poco más solitarias, según la psicología, que también reveló qué significa ser aficionado del América .

De acuerdo con un estudio de la Journal of Health Psychology, a cierto sector de la población les gusta realizar actividades que no estén relacionadas con lo físico, como leer y seguir cultivándose de información de diferentes temas, que tomarse el tiempo de acudir o ver partidos de futbol, como los que trasmitirá TV Azteca Deportes de la jornada 6 del Apertura 2025 .

Personas más inteligentes del mundo
Club América
A las personas más inteligentes del mundo no les gustan los deportes masivos como e futbol

¿Realmente las personas más inteligentes del mundo detestan el futbol?

Las personas más inteligentes del mundo prefieren evitar practicar deportes de masas y el más importante de ellos es el futbol, debido a que es uno de los más practicados y genera un impacto social impresionante como son los Mundiales.

Cabe resaltar que las personas que pertenecen a este sector no odian el futbol, simplemente deciden enfocarse a otras actividades que les beneficie y los incite a mejorar su nivel intelectual o simplemente que pueda realizar en solitario.

En conclusión, las personas que son consideradas las más inteligentes del mundo suelen evitar los deportes, no porque los odien, sino porque sus intereses son diferentes a la de la mayoría de personas que decide invertir un poco de su tiempo para practicar alguno de ellos, ya sea profesionalmente o solo por hobby.

¿Cuál es el deporte que más se practica en el mundo?

El futbol es el deporte más popular del mundo, ya que 4 mil millones de personas lo siguen y alrededor de 1 mil millones lo practican, de acuerdo con datos de Idsports. Además, es uno de los más longevos de la historia, pues se considera que nació en 1863 junto con la fundación de la Asociación Inglesa de Futbol.

Psicología deportiva
