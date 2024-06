¿Qué le pasó a Juan Escobar? Esto es lo que sabemos

Toluca FC anunció, a través de sus redes sociales, que Juan Escobar causará baja por los siguientes tres meses, ya que deberá de mantenerse bajo observación médica y sin exigencia física. Fue para el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX cuando el futbolista paraguayo llegó al conjunto escarlata, luego de su paso por Cruz Azul.

En el comunicado oficial, Toluca FC no dio más detalles sobre la razón por la que Juan Escobar se mantendrá bajo observación médica; sin embargo, fuentes cercanas a Azteca Deportes confirmaron que no tendrá exigencia física por resultados no esperados sobre estudios realizados en el corazón.

El comunicado de Toluca sobre la baja de Juan Escobar

El Deportivo Toluca Futbol Club informa que por cuestiones de salud, el jugador Juan Escobar Chena, deberá estar en observación médica y sin someterse a exigencias físicas durante los siguientes tres meses.

Lamentamos esta situación y deseamos expresar nuestro apoyo incondicional a él y su familia. Por lo que estaremos brindando la asesoría necesaria para que pueda llevar una pronta recuperación y respaldaremos la decisión que él considere la mejor.

Tras el anuncio oficial, diversos usuarios en las redes sociales han mandado un mensaje de apoyo para Juan Escobar, quien llegó al futbol mexicano en julio de 2019 y, entre otros títulos, consiguió el más reciente con Cruz Azul, cuando acabaron con la sequía de más de 20 años sin título en la primera división del futbol mexicano.

¿Cuándo arranca el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX?

Será el próximo viernes 5 de julio cuando regrese la actividad en la Liga BBVA MX; sin embargo, será el sábado 6 de julio cuando Toluca tenga su primer compromiso: visitarán el Estadio Akron para medirse a Chivas en el arranque del certamen. Rojiblancos y escarlatas se verán las caras luego de su serie de cuartos de final en la liguilla anterior.

