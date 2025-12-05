Estos resultados le dan a Toluca su pase a la final del Apertura 2025

Toluca obtuvo su primera derrota de esta fase de Liguilla luego de caer en calidad de visitante ante Rayados de Monterrey por 1-0, en duelo correspondiente a la semifinal de ida. Por ello, los Diablos Rojos volverán al Estado de México con una misión clara: llegar a una nueva final en su historia.

Fue Germán Berterame quien colocó el 1-0 definitivo en la primera mitad para Rayados luego de un magistral cabezazo dentro del área chica. Toluca tuvo varias oportunidades para igualar el marcador en el BBVA Bancomer; sin embargo, no estuvo fino de cara al arco rival.

¿Qué necesita Toluca para acceder a la final del Apertura 2025?

Después de lo ocurrido en la Sultana del Norte, y considerando la posición en la tabla de ambas instituciones, a los Diablos Rojos del Toluca le basta con derrotar a su rival por cualquier marcador para colarse a su segunda final de manera consecutiva dentro del futbol mexicano.

Vale mencionar que el triunfo en su casa significaría el empate global, mismo que sugiere el pase a Toluca gracias a su posición en la tabla. De lo contrario, un empate o una nueva derrota ante Monterrey terminaría con sus esperanzas de ser bicampeón del futbol nacional de la mano de Antonio Mohamed.

Vale decir que, en el torneo regular, Toluca dominó y se impuso con categoría ante Rayados luego del 6-2 en el marcador final. Además, se está a la espera de conocer si, después de más de un mes de ausencia, Alexis Vega finalmente estará listo para iniciar como titular o, bien, desde la banca.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Toluca vs Rayados?

Recuerda que todos los juegos de la ronda semifinal del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se podrán ver a través de Azteca Deportes . Dicho lo anterior, la vuelta entre Toluca y Rayados, programada para este sábado a las 7 de la noche en el Nemesio Diez, la podrás disfrutar a través de Azteca 7.