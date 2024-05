“Queremos a muerte ese campeonato”: Jordi Cortizo

Los Rayados de Monterrey regresan a semifinales después de un año tras eliminar a Tigres en los Cuartos de Final, en la antesala de la gran final les tocará enfrentar a Cruz Azul, quien tiene la ventaja por la posición en la tabla.

“Muy bien muy contentos es un gran paso para nosotros. Este tipo de partidos son los que tenemos que ganar estamos muy contentos pero como le dije el otro día no hemos ganado nada”.

“Yo veo a Cruz Azul como un gran rival creo que fue uno de los equipos que destacó mucho este torneo se le ve bastante bien. Yo creo que es imposible decir que cualquiera de los 4 equipos que está en semifinales no son candidatos, por algo son los 4 equipos que están ahí y cualquiera puede llevarse el título.”

“Pero bueno nosotros tenemos mucho que dar, mucho que hacer por este campeonato que lo queremos a muerte”.

A Jordi Cortizo no le gusta ser el revulsivo

Jordi Cortizo anotó el gol del empate en la vuelta de los Cuartos de Final entre Rayados y Tigres, con el cual el equipo de la pandilla logró el 3-2 definitivo. Sin embargo se le ha considerado a este futbolista como el “revulsivo” favorito del Tano, aunque este mote no lo pone nada contento.

“No no estoy nada a gusto, cuando me tocó ser titular creo que lo hice bastante bien, participé fue en las primeras jornadas y me tocó jugar en cuadros alternos y cuando me toca a jugar medio tiempo tampoco lo tomo como revulsivo porque creo que es bastante tiempo y venimos del descanso. Al final yo sé que al profe le puedo aportar desde inicio, o de cambio. Y cuando entró de cambio trato de dar mi mejor cara por lo mismo, para seguir ganando lugar y seguir aportándole al equipo. Al final de cuentas en esta instancia si son 5 minutos o 90 lo que toque hay que darlo todo porque no sabemos qué jugada pueda cambiar el rumbo del partido”.

Sebastián Vegas y Erick Aguirre ya entrenaron al parejo del plantel el único que está en duda es Héctor Moreno que tiene una lesión en las costillas, jugó infiltrado la vuelta de los Cuartos de Final, se desconoce si tendrá minutos en las Semifinales.

