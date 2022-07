Querétaro vs Chivas alineaciones confirmadas | Jornada 5 Apertura 2022

En el Querétaro vs Chivas se enfrentarán dos equipos que no han logrado ganar en el Apertura 2022. Desde la cancha de los Gallos Blancos, se medirán dos clubes que no la han pasado nada bien en el arranque de semestre.

Tanto Gallos como el Rebaño no han podido sumar de tres en lo que va del torneo. Los dirigidos por Mauro Gerk tienen apenas un punto de doce posibles. Por su parte, el Rebaño tiene tres empates y una derrotar en los cuatro partidos que ha disputado, en donde sólo ha marcado un gol.

Siento feo que la gente diga que no soy mexicano: Santiago Ormeño

Alineaciones de Querétaro y Chivas

Querétaro: José Antonio Rodríguez, Omar Mendoza, Gabriel Martínez, Hernán Rojas, Kevin Escamilla, Jorge Hernández, Kevin Balanta, Pablo Barrera, Ánegel Sepúlveda y Ariel Nahuelpán.

Chivas: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Hiram Mier, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Rubén González, Sebastián Pérez Bouquet, Jesús González y Alexis Vega.

