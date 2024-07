Querétaro vs Chivas EN VIVO hoy minuto a minuto dónde ver transmisión en México | Jornada 3 del Apertura 2024

Este martes 16 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan; Querétaro vs Chivas, Atlas vs Santos, Pachuca vs Atlético San Luis, Puebla vs León, Cruz Azul vs Tijuana, Juárez vs Pumas, Necaxa vs Monterrey, Toluca vs Mazatlán y Tigres vs América.

Así llega Querétaro y Chivas

El partido se va a disputar en el Estadio Corregidora en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Querétaro llega ubicado en el último lugar de la tabla con cero puntos tras las primeras dos jornadas.

Por otra parte, Chivas llega ubicado en el lugar 16 de la tabla con un punto tras empatar en la primera jornada con Tijuana pero perder en la segunda jornada con Tijuana 4-2.

