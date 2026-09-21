Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Querétaro vs Club León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Querétaro y el Club León cierran la actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Querétaro vs León
Querétaro vs León

Escrito por: Francisco Fernández

Las puertas del Estadio de la Corregidora abren sus puertas para recibir el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro en contra del Club León que cierra la actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Un duelo de dos equipos que se encuentran empatados en puntos con 13 unidades cada uno, por lo que una victoria este domingo 20 de septiembre le permitiría a cualquiera encaminarse con rumbo a los puestos de Liguilla del futbol mexicano.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Jugadores de Chivas y América tardarán MÁS en incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
21 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
21 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
22 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
22 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
23 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
23 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
23 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
23 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
24 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
24 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
24 SEP