Querétaro vs Club León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Las puertas del Estadio de la Corregidora abren sus puertas para recibir el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro en contra del Club León que cierra la actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Un duelo de dos equipos que se encuentran empatados en puntos con 13 unidades cada uno, por lo que una victoria este domingo 20 de septiembre le permitiría a cualquiera encaminarse con rumbo a los puestos de Liguilla del futbol mexicano.

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