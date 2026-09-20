ÚLTIMA HORA: Jugadores de Chivas y América tardarán MÁS en incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana disputará sus primeros partidos de preparación tras su eliminación a Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Inglaterra en los Octavos de Final y lo hará con el debut de Rafael Márquez como director técnico del conjunto nacional y con algunas ausencias en su primer encuentro ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre.

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Jugadores de Chivas y América no concentrarán al parejo de sus compañeros en Selección Mexicana

El Clásico Nacional entre América y Chivas se disputó este fin de semana con empate a dos goles y solo dos jugadores por equipo ya se incorporaron a la concentración de la Selección Mexicana.

Por parte de las Águilas, Alan Cervantes e Israel Reyes ya están en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde este domingo, mientras que por el Rebaño se sumaron Raúl 'Tala' Rangel y Roberto Alvarado.

Para su primera convocatoria, Márquez llamó a tres elementos Azulcremas y seis del Guadalajara, por lo que Isaías Violante, además de Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos no estarán presentes en el partido ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre y se unirán a la Selección hasta después de la Jornada 10 del Apertura 2026 que se disputará el próximo fin de semana.

Y es que para el primer partido amistoso de México ante Colombia, Márquez solo contará con la presencia de dos jugadores por cada equipo de la Liga BBVA MX y posteriormente, ya en Fecha FIFA, podrá sumar al resto de elementos.

Próximos partidos de la Selección Mexicana

26 de septiembre | vs Colombia en Baltimore

29 de septiembre | vs Perú en New Jersey

3 de octubre | vs Estados Unidos en Arizona

6 de octubre | vs Chile en Los Ángeles

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