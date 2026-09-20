ÚLTIMA HORA: Jugadores de Chivas y América tardarán MÁS en incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana disputará sus primeros partidos bajo la dirección técnica de Rafael Márquez
La Selección Mexicana disputará sus primeros partidos de preparación tras su eliminación a Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Inglaterra en los Octavos de Final y lo hará con el debut de Rafael Márquez como director técnico del conjunto nacional y con algunas ausencias en su primer encuentro ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre.
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Jugadores de Chivas y América no concentrarán al parejo de sus compañeros en Selección Mexicana
El Clásico Nacional entre América y Chivas se disputó este fin de semana con empate a dos goles y solo dos jugadores por equipo ya se incorporaron a la concentración de la Selección Mexicana.
Por parte de las Águilas, Alan Cervantes e Israel Reyes ya están en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde este domingo, mientras que por el Rebaño se sumaron Raúl 'Tala' Rangel y Roberto Alvarado.
Para su primera convocatoria, Márquez llamó a tres elementos Azulcremas y seis del Guadalajara, por lo que Isaías Violante, además de Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos no estarán presentes en el partido ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre y se unirán a la Selección hasta después de la Jornada 10 del Apertura 2026 que se disputará el próximo fin de semana.
Y es que para el primer partido amistoso de México ante Colombia, Márquez solo contará con la presencia de dos jugadores por cada equipo de la Liga BBVA MX y posteriormente, ya en Fecha FIFA, podrá sumar al resto de elementos.
Próximos partidos de la Selección Mexicana
- 26 de septiembre | vs Colombia en Baltimore
- 29 de septiembre | vs Perú en New Jersey
- 3 de octubre | vs Estados Unidos en Arizona
- 6 de octubre | vs Chile en Los Ángeles
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