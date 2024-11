¿Quién es Bruno Surace, el próximo rival de Jaime Munguía?

El 14 de diciembre se presentará en México, el peleador invicto de origen francés Bruno Surace, quien será el rival del reconocido mexicano Jaime Munguía, en la que será la cuarta pelea para el azteca en el 2024.

Bruno Surace terminó siendo el próximo sinodal de Munguía, quien ha recordado que su anterior rival Erik Bazinyan llegaba con un cartel limitado, pero en el ring, dio mucho de qué hablar ganándole a Munguía algunos episodios.

Así no cae en confianza y se exigirá en su campamento en Lake Tahoe, a altura para llegar altamente preparado para este combate que dará continuidad a su extraordinario año.

Jaime Munguía describe a su rival Bruno Surace

Bruno Surace, un invicto francés

El francés Bruno Surace, de 26 años de edad, es un peleador francés, nacido en Marsella, que presume de un invicto en 27 peleas en las que ha ganado en 25 ocasiones y ha empatado otras dos.

Su poder noqueador es muy cuestionable, pues solo tiene cuatro nocauts en lo que va de su trayectoria.

No ve acción desde diciembre del año pasado, presuntamente por motivos personales, pero volverá en acción para combatir en el Estadio de los Xolos de Tijuana.

El apodo de Surace, es Brunello y podría ser un rival que sorprenda con su estilo y dureza.

“Es un buen peleador, es invicto, sabemos que a veces se dicen cosas, como Bazinyan que no era nadie y que no traía nada y pues vimos que fue un gran peleador con ganas de salir adelante. Esta no será la excepción y será una gran pelea”.

Box Azteca transmitirá la pelea de Munguía vs Surace

El 14 de diciembre, Box Azteca transmitirá la pelea de Jaime Munguía ante Bruno Surace, EN VIVO desde el Estadio de Xolos de Tijuana, con todo el equipo de La Casa del Boxeo.