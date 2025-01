¿Quién es Adalberto Carrasquilla? La figura panameña que reforzaría a Pumas

Pumas está muy cerca de fichar a Adalberto Carrasquilla. La figura panameña podría convertirse en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Gustavo Lema para este Torneo Clausura 2025.

Si actual club es el Houston Dynamo de la MLS y cuenta con 26 años de edad. El panameño ha estado en el viejo continente, pasó por el Club Cartagena de España. Desde el 2021 deja ver su destellos de calidad en la liga americana y ahora podría convertirse en el nuevo mediocampista de la escuadra auriazul. Carrasquilla tendría la dura tarea de hacer olvidar la partida de César Huerta a Europa.

“Estoy muy arraigado con esta institución. Creo que aquí me sentí identificado. Me sentí un aficionado jugando con su equipo. Eso es algo que no muchos encuentran: el amor por un club. Y yo aquí lo encontré", fueron las palabras del ‘Chino’ tras despedirse del club auriazul y emprender una nueva aventura al club Anderlecht de Bélgica.

Todo indica que los universitarios mantendrán a sus dos centrales titulares para este nuevo certamen, Nathan Silva y Lisandro Magallán.



“Nosotros lo acompañaremos desde el lugar que nos toca. Cada uno cumple un rol dentro del grupo, obviamente la posición del arquero es un poco solitaria porque no tienes a nadie cerca. El grupo ha recibido bien a Alex y creo habrá una sana competencia”, dijo el capitán de Pumas previo al debut del equipo en el Clausura 2025 ante Necaxa.

¿Cuándo llegarían el segundo refuerzo de Pumas?

Carrasquilla podría viajar en los próximos días a la Ciudad de México, para firmar con los felinos y convertirse en el segundo refuerzo del club para este certamen.

Los felinos tienen encima la presión de un título, ya que desde el Torneo Clausura 2011 no levantan un trofeo en el futbol mexicano, 14 largos años han pasado.

Gustavo Lema espera arrancar con pie derecho este torneo y ganarse la confianza de la afición después de quedar eliminados en los cuartos de final el pasado torneo a manos de Rayados de Monterrey.

