¿Quién es Liam Wilson, el rival del Vaquero Navarrete?

El peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete encarará esta semana uno de los grandes desafíos de su trayectoria en el pugilismo, cuando busque ganar el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo ante el peligroso australiano Liam Wilson.

Liam Wilson, de 26 años de edad y el mexiquense Vaquero Navarrete, surgieron como contendientes al cetro vacante la OMB, que dejó Shakur Stevenson, y se medirán en una guerra a celebrarse en el Desert Diamond Arena, de Arizona.

Liam Wilson, un rival de cuidado para el Vaquero Navarrete

Wilson es un peleador de origen australiano, que debutó el 22 de septiembre del 2018 en su país natal, midiéndose ante Ricky Curline, a quien venció en el primer episodio por nocaut.

En su carrera que registra 11 duelos con siete nocauts, además de un descalabro que fue por la vía del nocaut, ha logrado llevarse a su cintura campeonatos juveniles y regionales, pero busca alcanzar en su mejor edad, un cetro que lo coloque en la cúspide de los superplumas.

Para ello, trabajó durante las últimas ocho semanas en Washington, perdiéndose del final de año por entrenar y estar listo para encarar el duelo en la mejor forma posible.

“El campamento de entrenamiento aquí en Washington ha llegado a su fin, 8 semanas de nada más que trabajo duro en preparación para mi lucha por el título mundial.

Muchas gracias a Barry Hunter, Jamie y Boogie, fuera del Headbangers Boxing Gym. El trabajo no está hecho todavía, tenemos una lucha que gana”, comentó en sus redes sociales el sábado pasado, cuando concluyó su campamento.

Vaquero Navarrete, enfocado en la pelea y no en el rival

Por su parte, Emanuel Vaquero Navarrete comentó a Box Azteca, que si bien estudia en lo particular a su rival al igual que su equipo, se enfoca más en pulir el estilo y técnica que le ha traído dividendos.

“Yo no soy un peleador de interesarme mucho en el oponente. Sí los veo, hago un análisis, no me enfoco en el rival. Trabajo en mí y mejorar ciertos aspectos. Trato de no convencerme de lo que haga el rival, porque en la pelea cambia todo y me crea controversia. Sabemos que es más alto, que tiene alcance, que tiene un estilo olímpico y eso es lo que trataremos de contrarrestar”

Box Azteca transmitirá Vaquero Navarrete vs Liam Wilson

La pelea del Vaquero Navarrete ante Liam Wilson, la podrás ver este sábado 4 de febrero, a través de Box Azteca Siete, además de aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM.