¿Quién fue el último canterano de América que emigró a Europa?

En medio de la noticia de la Hormiga González fichando por el futbol europeo, de nueva cuenta se abrió el debate de quién tiene la mejor cantera de México y cuál ha sido el club que más futbolistas ha exportado hacia Europa. En años recientes han sido los futbolistas de Pumas, Chivas y hasta Cruz Azul. Pero… ¿quién fue el último canterano de América que intentó el salto al balompié de UEFA?

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¿Quién fue el último canterano de América que salió al futbol de Europa?

En medio de un mercado de fichajes que está siendo bastante positivo para los azulcremas, una de las situaciones que ha tomado relevancia, tiene a sus canteranos siendo prácticamente borrados de las actividades con el primer equipo. Por esa razón, pensar que alguno de ellos vaya a Europa como un referente… hoy parece casi imposible.

Para pensar en los últimos canteranos del América que emigraron a Europa, se debe acudir a los casos de Santiago Naveda y Esteban Lozano. Ninguno de los dos logró afianzarse en el primer equipo y buscaron el viejo continente pero para pasar sin pena ni gloria. Naveda llegó a Polonia a mitades de 2022, donde estuvo un año con el Miedz Legnica y jugando 18 partidos en toda la temporada. Mientras que Lozano se fue a mitad de 2023 para durar año y medio en el Sporting Gijón acumulando solamente 172 minutos.

Es decir, su última gran exportación a Europa se dio en partida doble en 2019. Después de ganar aquel título a finales de 2018, Edson Álvarez emigró al Ajax y construyó una carrera fructífera que continúa hasta el momento en Europa. Mientras que Diego Lainez hizo su intento en Betis y Braga para volver a México cuatro años después.

¿Por qué América no ha exportado a Europa desde hace 3 años?

Justamente un tema que se le ha criticado en tiempos recientes al conjunto americanista es el trabajo en fuerzas básicas. Muchos indican que aunque se fructificó deportivamente con André Jardine, no hubo grandes oportunidades para los canteranos. Dicha situación parece que cambiará con Guillermo Almada. Por ello, un dato revelador del reto que tiene el nuevo grupo de trabajo es generar talento de casa, pues ningún futbolista de América formó parte de los seleccionados mexicanos del Premundial Sub-20 ni de los Juegos Centroamericanos.