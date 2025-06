¿Checo Pérez en la lista? ¡Los pilotos que podrían sustituir a Verstappen si es suspendido!

Max Verstappen ha sido el centro de atención esta temporada, pero ahora se encuentra al borde de un golpe que podría poner en pausa su lucha por el quinto título consecutivo. El piloto de Red Bull, tras un incidente en el Gran Premio de España con George Russell , acumuló tres puntos de penalización, acercándose peligrosamente al umbral de 12 puntos que podría provocar su suspensión de una carrera. Esto abre la pregunta: ¿Quién tomaría su lugar si no pudiera correr en las próximas fechas?

Te puede interesar: ¡Sigue la pesadilla en Red Bull tras la salida de Checo Pérez! Yuki Tsunoda tiene los días contados

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

Los posibles sustitutos de Verstappen

Red Bull ya ha comenzado a considerar opciones en caso de que Verstappen no pueda competir. Entre los candidatos, algunos son bastante conocidos, mientras que otros son promesas emergentes. Aquí te presentamos las opciones más fuertes para sustituir al líder de la Fórmula 1:

Isack Hadjar – El joven prodigio de Red Bull

Isack Hadjar es, sin duda, uno de los favoritos para tomar el volante de Red Bull si Verstappen fuera suspendido. A pesar de ser un novato, el joven francés ha demostrado una gran consistencia en su primer año en la F1. Hadjar ha conseguido puntos en varias de las primeras carreras, incluyendo una destacada sexta posición en Mónaco. Con 20 años y ya en el noveno lugar del campeonato de pilotos, es el principal candidato para dar el salto y sustituir a Verstappen si la situación lo requiere.

Liam Lawson – La opción con experiencia en Red Bull

Liam Lawson, quien ya tuvo una breve pero turbulenta experiencia en Red Bull esta temporada, podría ser otra opción. Aunque su rendimiento no fue el esperado en sus dos primeras carreras con el equipo, Lawson cuenta con la experiencia del RB21, uno de los autos más difíciles de manejar en la parrilla. Si Red Bull no quisiera arriesgarse con Hadjar y prefiriera no desestabilizar el progreso del joven piloto, Lawson podría ser la opción más segura, al menos para mantener la estabilidad del equipo en las próximas carreras.

JOEL CARRETT/EFE Liam Lawson, piloto de Red Bull, en el Gran Premio de Australia.

Ayumu Iwasa – La opción intrigante

Si Red Bull busca una opción menos convencional, Ayumu Iwasa podría sorprender. El japonés, actual piloto de Super Fórmula y reserva de Red Bull, ha demostrado un gran talento en las categorías menores. Ya ha probado los autos de F1 con Red Bull y Racing Bulls, lo que le da una ventaja en cuanto a adaptación.

Te puede interesar: Checo Pérez o Yuki Tsunoda: ¿quién tenía un salario más alto en Red Bull?

¿Y Checo Pérez?

Las opciones más inusuales incluyen a Daniel Ricciardo y, sorprendentemente, a Checo Pérez . Aunque parece poco probable, no se puede descartar la posibilidad de que Pérez, quien actualmente se encuentra en un sabático mientras busca un regreso para 2026, pueda ser llamado para sustituir a Verstappen. Sin embargo, dado el final de su relación con Red Bull, parece más un rumor sin base que una opción seria.

Lo que está en juego para Red Bull

La situación de Verstappen podría tener un gran impacto en el futuro inmediato de Red Bull. Con su quinta corona mundial en la mira, perder a Verstappen por una carrera sería un golpe durísimo para el equipo. No obstante, Red Bull parece tener varios pilotos capaces de mantenerse competitivos, aunque siempre con la sombra de Verstappen en el horizonte. Los próximos meses serán clave para saber cómo se desarrollarán los eventos y si el equipo se ve obligado a mover piezas en su alineación.