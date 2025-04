¿Quién es William Scull, edad, dónde nació, a qué se dedicaba antes de ser boxeador y cómo llegó a ser campeón del mundo y próximo rival de Saúl Canelo Álvarez?

William Scull está por enfrentar el desafío más grande su vida al estar en el ring frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un duelo a celebrarse en Arabia Saudita en la ANB de Riyadh, compromiso que para el peleador es un cambio radical luego de tener un origen muy humilde y lleno de sacrificios.

En entrevista con Box Azteca, William Scull recordó lo que ha sido su vida, el entorno en el que creció y como tuvo que hacer de todo para alcanzar su sueño que era superarse y decirle al mundo quién es William Scull.

William Scull, el peleador nacido en un pueblo que no aparece en ningún mapa

William Scull compartió a La Casa del Boxeo, que él nació en un pequeño poblado humilde en Cuba en el que no tenía dinero y tuvo una niñez sin juguetes ni lujos, pero sí una madre que se esforzó por darle lo indispensable.

“Yo vengo, la historia mía de un pueblo que ni en el mapa aparece, el pueblo se llama Zorrilla, en los Arabos, Matanzas, Cuba, entonces imagínate, es de donde vengo yo, el único boxeador de toda la historia de ahí que ni en el mapa aparece”, recordó Scull en la casa en la que estuvo viviendo en España durante su preparación para enfrentar el reto más importante de su carrera.

Scull se remontó 30 años atrás y explicó que en su familia no se tenía dinero ni recursos para tener juguetes por lo que jugaba en su casa con palitos y cositas que se encontraba.

Explica que pese a ello, su mamá, Doña Mercedes, siempre trabajó para mandarlo a la escuela y que no le faltara nada como uniformes o sus útiles escolares.

“Yo le debo todo a mi madre, porque nunca me dejó pasar hambre. Si no existiera Mercedes, no existiría William Scull. Ell está vuelta loca, sabe de la pelea y donde está su hijo ahora”.

Scull, migrante en tres países diferentes

La pelea en Arabia Saudita no es algo que afecte a William Scull, pues recuerda que aproximadamente a los 22 años, dejó Cuba para migrar a Argentina, donde una familia lo adoptó.

En esos años recuerda que trabajó vendiendo “frutilla, lavando autos y haciendo cositas” para ganar algo de dinero, hasta que por el boxeo pudo debutar y empezar a hacer peleas que le dieron una mejor vida.

“Llegué a pelear gratis para hacer mi carrera”, explica Scull en entrevista con Box Azteca.

Con el tiempo y mucho más estable, Scull viajó a Alemania para vivir en esa nación europea y del mismo modo, atravesó por un cambio radical en la cultura y costumbres y como migrante volvió a ir cuesta arriba en su lucha por trascender.

“Por eso digo que ir a Arabia Saudita no me afecta, siempre he sido migrante, nunca he sido local. Nadie me ha regalado nada”.

William Sculll, por la oportunidad de su vida ante Canelo

William Scull, campeón de la FIB en las 168 libras abunda en que respeta mucho a Canelo, lo considera una leyenda y una máquina, pero que él va con el hambre de salir victorioso en un combate que piensa será a 12 rounds en la Arena ANB de Riyadh, Arabia Saudita.

