Lo quieren fuera de Chivas, hoy vale 4 millones y aplicaría esta jugada para quedarse

Chivas busca desprenderse de algunos jugadores previo al inicio del Torneo Apertura 2025 y uno de ellos es Alan Mozo. Si bien es cierto que el lateral derecho disputó 30 partidos en la anterior temporada, distintas fuentes locales afirman que la directiva del ‘Rebaño’ buscaría venderlo al Club León. Sin embargo, el futbolista de 28 años tendría una jugada maestra guardada para quedarse en Chivas, que también presentó a un nuevo refuerzo que llega desde Europa .

La idea de Mozo es quedarse en el ‘Rebaño’, ya que no tiene intenciones de cambiar de equipo. En este contexto, el jugador tendría pensado seducir a Gabriel Milito para tener su defensa y que la directiva no lo venda en este mercado de fichajes. Según mencionan distintas fuentes, el entrenador argentino no vería con malos ojos el talento que posee Mozo y lo que puede aportar a su equipo. Mientras tanto, Milito tendría un posible primer once titular con Chivas .

Getty Images Alan Mozo podría dejar Chivas.

Todo quedará en manos del entrenador de Chivas, quien tendrá la palabra final sobre quedarse con Mozo o si finalmente dejarlo ir. Lo cierto es que el defensor tiene contrato con el ‘Rebaño’ hasta el 30 de junio de 2028, por lo que desde la directiva amenazan con no darle minutos durante el Apertura 2025 para presionar su salida, siempre y cuando Milito desista de sus servicios. ¿Qué pasará con el futuro de Alan Mozo?

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué dicen desde León sobre la posibilidad de fichar a Alan Mozo desde Chivas?

En una entrevista, Eduardo Berizzo, entrenador de la ‘Fiera’, fue consultado sobre la posibilidad de fichar al defensor rojiblanco y esto fue lo que dijo: “Puede ser una oportunidad para nosotros, un futbolista con una gran intensidad, un futbolista dinámico. No quisiera pronunciarme, me preguntan por él y te puedo contestar por todos los futbolistas de la Liga. Primero evaluaremos exactamente bien cómo estamos nosotros”. De esta manera, solo resta saber qué hará Chivas al respecto.