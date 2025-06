Refuerzo deseado por Efraín Juárez se desploma en pleno partido

La liga de Colombia nos dejó una imagen desgarradora, cuando el futbolista del club Atlético Nacional, Andrés Felipe Román, se desmayó en el campo en un duelo ante Sante Fe.

El momento llenó de pánico el encuentro disputado este 12 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia. El lateral de los Verdolagas perdió el equilibrio y cayó al piso al minuto 15 del partido, servicios de emergencia tuvieron que entrar de inmediato a la cancha para ayudar al lateral de 29 años.

“Bien, estoy tranquilo, un poquito asustado, vamos a ver qué salen los estudios, esperamos a ver qué va saliendo, me hicieron un electro y todo normal”, fueron las primeras palabras del jugador tras lo ocurrido en el campo.

Las repercusiones del desmayo de Román

Algunos jugadores reaccionaron a lo ocurrido con Andrés Felipe Román, es el caso de Juan Fernando Quintero.

“No… no me digas eso. No sabía. Me toma por sorpresa. Es duro… Dios quiera que esté muy bien. Le mando un abrazo a él y a su familia, y mucha buena energía”, expresó el mediocampista cafetero y jugador de la Selección Nacional de Colombia.

Juárez quiere a Román en Pumas

Andrés Felipe Román es un jugador que desearía Efraín Juárez para sumar a las filas de los Pumas de la UNAM. El equipo del DT mexicano ya arrancó con sus trabajos en pretemporada en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde realizará trabajo físico y táctico a nivel del mar, del 11 al 20 de junio.

Una convocatoria para la pretemporada que incluye a varios jugadores de la categoría Sub-21 que ya han tenido participación con el primer equipo, como Miguel Paul, Manuel Sánchez, Santiago López y Ángel Azuaje. Los felinos cerrarán la pretemporada en Playa del Carmen con un duelo nate el Cancún FC.

