Quiñones sabe que con Estados Unidos es un Clásico: “Se gana como sea”

Después de anotar su primer gol con la Selección Mexicana en el partido contra Panamá, Julián Quiñones ya piensa en la final del Final Four en la Nations League contra Estados Unidos y sabe que es ganar o ganar en el clásico de la CONCACAF.

“Me ha tocado mucho desde afuera, ahorita me toca vivirlo, creo que siempre lo he dicho que esos clásicos se ganan sea como sea, se tienen que ganar y ahorita estoy acá con la selección y es lo que más quiero, a mí me gusta mucho jugar este tipo de partidos y esperemos hacerlo de la gran forma en la final”, mencionó Quiñones tras las semifinales de la Nations League.

Erick Sánchez reconoce el alto nivel de competencia de Panamá

Panamá fue un rival complicado

A pesar del marcador a favor de la Selección Azteca 3-0, el jugador del América sabe que Panamá no fue un rival fácil y hubo momentos complicados del partido en donde la historia pudo cambiar en el marcador, pero Guillermo Ochoa defendió de gran manera el arco para mantener el cero.

“La verdad que teníamos una selección muy fuerte que venía a todo, que presionaba, que atacaba, que volvía duro en cada balón dividido, iba con todo y eso se nos complicó en un momento, pero después supimos manejar el partido, gracias a Dios tuvimos la contundencia y la solidez abajo que era lo importante y así fue fue como fuimos alejándonos del partido”, añadió el delantero de la Selección.

Su primer gol en la Selección Azteca

En su primer encuentro como titular en la Selección Mexicana, Quiñones marcó su primer gol con el conjunto nacional, fue al minuto 43 cuando hizo estallar a la afición en el estadio de los Vaqueros de Dallas con la segunda anotación de México en las semifinales de la Nations League.

“Muy feliz, la verdad es un sentimiento que ahorita no podría describir con palabras. Han sido años de lucha y hoy se me dio la oportunidad de jugar como titular y anotar gol, todo el trabajo, toda la lucha y hoy se me cumplió, ahora esperamos seguir manteniéndonos así, no solo llegar hasta aquí sino seguir escalando y darle para adelante”, añadió Quiñones.

