¿Segunda casa? La racha del América ante Pumas en CU

Este viernes 19 de abril del 2024, arranca la actividad de la penúltima jornada del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Es una fecha importante para varios equipos que buscan asegurar su boleto directo a la Liguilla y la pelea por un lugar en el Play In.

El único equipo que ya tiene su lugar asegurado en los Cuartos de Final es el América. Además, son cuatro equipos los que ya tienen un lugar en el Play In, los cuales son: Cruz Azul, Rayados, Necaxa y Toluca.

Es por eso que aún hay seis equipos que buscan amarrar su lugar en el Play In. Para la jornada 16, los partidos que se van a jugar son: Mazatlán vs Juárez, Atlético de San Luis vs Toluca, Tijuana vs Puebla, León vs Rayados, Tigres vs Necaxa, Chivas vs Querétaro, Santos vs Pachuca, Pumas vs América y Cruz Azul vs Atlas.

Uno de los juegos más llamativos del fin de semana es el de Pumas vs América. La rivalidad entre ambos clubes ha sido clave en los últimos años pues no solo han dado grandes encuentros en el terreno de juego pues la rivalidad entre los aficionados en el estadio también ha sido clave.

La racha del América en CU

El partido será el sábado 20 de abril del 2024, se disputará en el Estadio Ciudad Universitaria en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El equipo de Pumas necesita conseguir la victoria y una combinación de resultados para poder asegurar su boleto al Play In.

El equipo universitario lleva todo el Clausura 2024 sin perder jugando de local, pero recibe al América que en los últimos diez partidos disputados en CU, en torneo regular, ha logrado conseguir grandes resultados.

Los últimos 10 partidos entre ambos equipos que han jugado en CU, han dejado de resultado cinco victorias para el América, una para Pumas y cuatro empates. Siendo la victoria de Pumas en el Clausura 2019.

