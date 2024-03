La racha negativa a la que se enfrentará Anselmi ante Santos

Este sábado nueve de marzo del 2024, continúa la actividad de la jornada once del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con cuatro partidos que se van a disputar., los cuales son: Chivas vs León, Pachuca vs Querétaro, Santos vs Cruz Azul y América vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos es el de Santos vs Cruz Azul que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El juego será en el estadio Corona y ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos.

La racha que debe cortar Cruz Azul ante Santos

La Máquina se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos tras ganar siete partidos, un empate y dos derrotas. Ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos en lo que va del torneo.

Mientras que Santos se ubica en el lugar catorce de la tabla con diez puntos luego de conseguir tres victorias, un empate y seis derrotas.

Para este encuentro, los dirigidos por Nacho Ambriz llegan como los menos favoritos. Pero al equipo celeste le cuesta poder ganar de visitante ante Santos y es por eso Anselmi podría tener un juego complicado de dirigir.

La última vez que Cruz Azul logró ganar de visita en la fase regular de torneo, fue en el Apertura 2015 y terminó 1-2 a favor de los celestes. Desde esa fecha, el equipo no ha logrado llevarse los tres puntos de visita ante Santos.

Además, es un juego que normalmente regala muchas emociones pues en los últimos cuatro juegos, ambos equipos lograron marcar tres o más goles.

