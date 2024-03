Estrella de Pumas sufre sequía goleadora que ya preocupa en la UNAM

Los Pumas de la UNAM volverán a sus dominios este fin de semana tras dos partidos consecutivos jugados fuera de Ciudad Universitaria que no trajeron los resultados esperados. Los capitalinos recibirán a los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2024 el domingo en punto de las 12:00 del mediodía. Por primera vez desde la segunda fecha podrán contar con los servicios de Rogelio Funes Mori, sin embargo, necesitarán que otra de sus estrellas comience a mostrarse si desean sumar.

César ‘Chino’ Huerta se convirtió en uno de los mejores futbolistas aztecas en la Liga BBVA MX el semestre pasado, encontrando portería rival en ocho ocasiones a lo largo de la fase regular y perforando la portería de Chivas en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023. El cuadro de Antonio ‘Turco’ Mohamed dio pelea en las semifinales contra los Tigres pero no fue suficiente para clasificarse a una eventual final que se llevaron las Águilas del América.

Lamentablemente el Clausura 2024 no ha traído consigo las mismas alegrías para el extremo mexicano, toda vez que no ha podido festejar un solo gol en el presente ciclo y tan solo suma una asistencia. El ‘Chino’ ha sufrido con las lesiones a lo largo del certamen y no parece estar al 100 por ciento todavía. Durante la derrota contra los Rayados en el Gigante de Acero salió de cambio por una molestia en el tobillo derecho, aunque entrenó a la par de sus compañeros y debería jugar sin inconvenientes ante los dirigidos por Miguel Herrera.

Los pumas necesitarán de todo el arsenal ofensivo para sumar tres puntos en la guarida y salir del bache que significaron las recientes visitas a la Sultana del Norte y la Perla Tapatía. Actualmente, los universitarios son octavos de la clasificación con 15 unidades. Los felinos no pierden en CU frente a los Xolos desde el Apertura 2017.

Sequía goleadora del ‘Chino’ Huerta es preocupante

El gol más reciente de César ‘Chino’ Huerta con los Pumas vino en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023 frente a las Chivas en Ciudad Universitaria. Desde entonces ha jugado en 10 partidos y no ha logrado perforar las redes en ninguno.

