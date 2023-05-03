Liga Gourmet con Rafa Ayala: Chololo Larios y la Torta ahogada

Rafa Ayala inicia con su recorrido en la Liga Gourmet desde la ciudad de Guadalajara y gracias a Chololo Larios, nos trae todos los detalles de la Torta Ahogada

Por: Iván Vilchis

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