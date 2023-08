Estoy seguro que Cruz Azul va a salir adelante: Rafael Baca

El exfutbolista de Cruz Azul aseguró que la Máquina podrá salir pronto de la mala racha que vive tras las derrotas en el inicio del Apertura 2023 y la eliminación en los 16vos de final de la Leagues Cup.

“Los veo muy bien, los veo preparados, obviamente es normal que cuando las cosas no se dan se pierde confianza, hoy en día lo que se tiene que retomar es la confianza en el equipo para empezar el partido tras partido, no pensar en lo que hay más adelante, sino simplemente en el partido que sigue y enfocarse en eso en trabajar, es lo único que va a sacar adelante”, mencionó Rafael Baca en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

La Máquina de Cruz Azul no pasa un buen momento y tras la eliminación en la Leagues Cup al caer frente al Charlotte FC, comenzó un torneo nuevo en el que se desprendieron de jugadores históricos en la institución como Jesús Corona, Julio César Domínguez y Rafael Baca, este último mencionó que ha llegado el momento de jugadores como Juan Escobar o Ignacio Rivero para tomar la batuta dentro del vestidor cementero.

“Como siempre lo platicábamos, los que están en el plantel que conforma hoy Cruz Azul son los únicos que pueden sacar adelante al club, no hacer de una gente que venga de afuera, un compañero que te dé un consejo de afuera sí ayuda, pero al final del día los únicos que pueden sacarlo adelante son ellos, ellos la tienen claro que simplemente no hay esa confianza porque eso se gana con los partidos ganados, pero pronto lo van a retomar y Nacho (Rivero) y (Juan) Escobar van a hacer su parte y todo va a volver a la normalidad”.

Los errores que padece el equipo de Cruz Azul

El mediocampista también aclaró que algunos de los errores que no sólo involucran a la institución celeste sino al futbol mexicano como el hecho de que no se respeten procesos largos y eso frene el desarrollo del balompié azteca.

“A mí lo que me gustaría es que se respetaran en sus proyectos, hay gente muy capacitada, hay talento suficiente en México para poder tener 22 seleccionados de muy buena calidad y también muy buenos jóvenes compitiendo en la Liga Nacional. Entrenadores también simplemente que los proyectos en mi opinión no se respetan, solamente vemos el corto plazo, no vemos el mediano y a largo plazo. Ahí es donde hemos fallado y me refiero a todos porque todos estamos involucrados en ese gremio, sería una cosa de empujarlo entre todos para el bien del fútbol para el viernes joven para el bien de la selección hoy en día estamos viendo otros países, que pensamos que nunca iban a estar en esa situación como la selección de Canadá o Estados Unidos, por esa parte es lo que ellos están haciendo tienen proyectos y aunque las cosas vayan muy mal respetan esos proyectos. En ciertos años hay que entregar resultados, pero si se respeta eso”, finalizó.

Rafael Baca ahora jugará con el Monterrey Bay, equipo que pertenece a la USL de Estados Unidos y club con el que tiene un proyecto de academias que espera le ayude a seguir de cerca en el mundo del futbol en el futuro y aportar al desarrollo de jugadores jóvenes.