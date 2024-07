Rafa Márquez rompe el silencio tras llegar a la Selección Mexicana

Luego de que se hiciera oficial la llegada de Rafael Márquez junto a Javier Aguirre para tomar un cargo en la Selección Mexicana, el exentrenador del Baça Atlètic ha roto el silencio sobre la decisión tomada, pues estar en la filial del conjunto blaugrana lo colocaba en la órbita para poder llegar al primer equipo del FC Barcelona.

Mediante sus redes sociales, el exjugador que vio actividad en cinco Copas del Mundo con el cuadro nacional dejó clara su postura y tras agradecer a la escuadra Culé para asumir un nuevo reto en su carrera.

El comunicado de Rafa Márquez

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en Barcelona Atlètic me han ayudado a darme cuenta que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo.

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós si no un hasta pronto.

“Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el fútbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa.

“Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos el trabajo duro es la piedra angular, por lo que daré lo mejor de mí para poder ayudar a mejorar cada área en la que me toque trabajar, siempre intentando contagiar mi mentalidad positiva y esperando que nos acompañen los buenos resultados”, expresa Rafael Márquez.

La llegada de Javier Aguirre como entrenador y Rafa Márquez como auxiliar, supone afrontar la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá. De igual forma, se busca consolidar un proyecto para el Mundial de 2030.