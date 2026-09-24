¡Comienza una nueva era! De Rafa Márquez a Zinedine Zidane: los siete exfutbolistas que debutan esta semana como entrenadores de Selección Nacional

Comenzó una nueva FECHA FIFA, la primera oficialmente luego de la vibrante Copa Mundial de la FIFA 2026 que ganó España sobre Argentina el 19 de julio en el Estadio Nueva York / New Jersey. Este nuevo capítulo que además es el arranque de un ciclo mundialista tiene muchos motivos que lo hacen especial y es que jugadores calificados como leyendas reciben la oportunidad para hacerse cargo de selecciones.

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La experiencia que tuvieron en la cancha y a nivel de selecciones tiene un valor muy especial para los equipos nacionales, por lo que muchas aprovechan ese recorrido, las vivencias y la identidad para estos nuevos y ambiciosos proyectos.

El que genera más interés, es la llegada de Rafa Márquez con México, pero si lo quitamos de la lista, tal vez el que más atención tiene es Zinedine Zidane, quien luego de su retiro de la Selección de Francia en el ya lejano 2006, escribió una enorme historia con el Real Madrid como su entrenador.

Ese éxito no pasó desapercibido en el mundo y menos para el cuadro galo, que al ver cerrarse el ciclo de Didier Deschamps al frente de la selección, ya tenían entre manos firmar a Zidane y dar un cambio radical lleno de identidad, magia y elegancia con Zizou.

La lista de exjugadores casi con el adjetivo de leyenda, que asumen cargo de Director Técnico

Diego Forlán llega con Uruguay: uno de los históricos de los últimos 20 años para Uruguay es sin duda Diego Forlán, que ahora desde la trinchera de director técnico, toma el mando del equipo nacional, buscando devolverle la intensidad y el buen futbol.

Uruguay enfrentó a Japón y perdió por 3-1 en un amargo debut, en tanto que el lunes tiene otro compromiso en contra de Corea del Sur y días después ante India.

Mark van Bommel, con el mando en Bélgica: El ex jugador del Barcelona, distinguido en la media cancha por su labor y visión, ahora tiene al equipo belga, que debe sí o sí atravesar por un cambio generacional, lo que será complicado de concretar.

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Xavi Hernández con Países Bajos: Durante el Mundial 2026, Xavi tuvo algunas apariciones y siempre se mantuvo muy cauto en sus declaraciones, quizás sabiendo que tendría una oportunidad con Países Bajos u otras selecciones.

El entrenador y ex jugador español luego del Mundial fue una de las sorpresas al anunciarse que llegada con esa selección en donde puso desde el comienzo expectativas por lo que pudiera suceder con él al mando.

En esa lista también aparecen Marcelo Gallardo quien luego de su exitoso ciclo con River, va a Ecuador.

A sus 50 años, Patrick Vieira toma las riendas de Senegal, donde tiene sus raíces. Como timonel tiene experiencia en MLS, en Francia e Inglaterra con el Genoa y ahora se le da la oportunidad de dirigir a Senegal en donde hay muchos ojos observando su desempeño.