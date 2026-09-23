Javier Aguirre viaja a Valencia, ilusionado de su último reto como entrenador: “habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero dijimos que va a ser un buen colofón para la carrera profesional

A sus 67 años de edad, Javier Aguirre toma su séptimo puesto como entrenador en un equipo de España y en el marco de su viaje de México a Valencia, el estratega reiteró su emoción de poder encarar un reto de este tipo que ahora mismo visualiza como el cargo con el que cerrará su carrera profesional en el futbol como director técnico.

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Javier Aguirre, antes de ingresar a las salas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió a una multitud de reporteros que buscaron hablar con el estratega respecto a esta decisión que lo coloca de regreso a España tras haber iniciado hace 24 años con el Osasuna.

Aguirre destacó lo positivo que va a tomar el puesto de entrenador, entendiendo que el equipo de Valencia está sumido en un bache, con un solo juego ganado, en el fondo de la tabla en una competencia muy cerrada, pero en la que subrayó hay aún muchos partidos por delante por lo que es posible revertir la situación y alejarse de la zona de descenso.

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Javier Aguirre, adelanta que el fin de su carrera será en Valencia

Uno de los temas que más reacción ha generado en las declaraciones de Javier Aguirre, es que este nuevo trabajo de entrenador en Valencia tras una larga trayectoria y casi dos meses después de haber dirigido a la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, será el que cierre toda su carrera.

"Pero al final decidimos por esta porque llevo mucho tiempo en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos crecieron ahí y estuve 15 temporadas, así que bueno, dijimos va a ser un buen colofón para la carrera profesional. Sí, sí", comentó Aguirre, recapitulando brevemente parte de esa trayectoria.

Cronología de Javier Aguirre en su trayectoria como entrenador, comenzando en Atlante en los noventas

- CF Atlante | 1996

Inicia su carrera como director técnico en la Primera División de México.

- CF Pachuca | 1998 - 2001

Consigue su primer título de liga en el Torneo Invierno 1999 al vencer a Cruz Azul

- Selección Mexicana | (1.ª etapa) 2001 - 2002 Asume en un momento crítico de la eliminatoria, clasifica al Mundial de Corea-Japón 2002

- CA Osasuna | 2002 - 2006 Consolida al club en LaLiga, llega a la final de la Copa del Rey (2005) y clasifica al equipo a la fase previa de la UEFA Champions League (2006).

- Atlético de Madrid | 2006 - 2009 Devuelve al club colchonero a competiciones europeas

- Selección Mexicana (2.ª etapa) | 2009 - 2010 Gana la Copa Oro 2009, sella la clasificación y dirige la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010

- Real Zaragoza | 2010 - 2011 Logra la permanencia en LaLiga

- RCD Espanyol | 2012 - 2014 Toma al equipo en el último lugar general y asegura la salvación y permanencia durante dos temporadas consecutivas.

- Selección de Japón | 2014 - 2015 Dirige al combinado nipón en la Copa Asiática 2015 en Australia.

- Al-Wahda FC (EAU) | 2015 - 2017 Conquista la Copa de Liga

- Selección de Egipto | 2018 - 2019

- CD Leganés | 2019 - 2020 Pelea la permanencia en LaLiga hasta la última jornada del campeonato español.

- Monterrey | 2020 - 2022 Regresa a la Liga MX y levanta el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021

- RCD Mallorca 1 2022 - 2024 Consigue la permanencia en LaLiga en dos torneos consecutivos

- Selección Mexicana (3.ª etapa) | 2024 - Dirige gran parte del proceso y juega el Mundial 2026

Javier Aguirre ILUSIONADO de llegar al Valencia 🫡🦇



'El Vasco' toma rumbo a España para dirigir a un nuevo equipo…



Previo a su partida, habló sobre lo que significa este reto en su carrera y mandó buenos deseos a Rafa Márquez en el arranque de su era al frente de la Selección… pic.twitter.com/5gY4PK0VLP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 23, 2026

A Javier Aguirre, lo buscaron 4 equipos en diferentes países para tomar el cargo de entrenador; en México también lo quisieron firmar

Javier Aguirre, entrenador mexicano que ahora toma el puesto del Valencia, comentó que en conjunto con su familia analizaron las ofertas y reveló que fueron 4 equipos de diferentes países incluyendo México, los que lo buscaron.

No reveló los nombres de los equipos, solo afirmó que de Valencia le marcaron y en 5 minutos resolvieron todo para cerrar su llegada al equipo el cual le emociona porque además conoce a muchos de los jugadores, conoce bien el estadio y lo que rodea al Valencia, recordando que entre diferentes etapas tiene 15 temporadas dirigidas en La Liga.