Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, los más solicitados en la Villa Olímpica

Nadal y Alcaraz se preparan para su debut en los Juegos Olímpicos. La dupla que representa a España estará participando en la modalidad de dobles mixtos. Ambos atletas han causado sensación en la Villa Olímpica de París 2024. Será el próximo 27 de julio cuando arranque la competición de tenis.

“Quiero agradecer el gran nivel de juego de Nuno Borges, ha merecido la victoria y le deseo lo mejor el resto de la temporada. Hoy no ha sido mi mejor día, pero lo he pasado genial durante toda la semana. No ha habido momentos sencillos en los últimos tiempos, pero mi familia y equipo siempre ha estado ahí apoyándome. Ha sido un privilegio jugar ante este público”, fueron las palabras de Nadal tras jugar la final en el ATP 250 de Bastad.

Los grandes tenistas que estarán en los Juegos Olímpicos

Otro de los jugadores que estarán presentes en París 2024 será Andy Murray. Será el último torneo en la carrera del tenista británico.

“Estaba tan emocionado con la cita olímpica, siempre había querido ir. Acababa de ganar el torneo de Cincinnati, así que estaba listo para tener una buena semana. Luego me quedé totalmente arrastrado durante todo el evento. Fui a la ceremonia de apertura, lo cual fue muy tarde. Estaba sudando balas, eran condiciones muy difíciles, así que olvidé lo que realmente había ido a hacer allí, que era tratar de ganar una medalla para mi país”, mencionó el jugador acerca de su última participación en una justa veraniega.

Un favorito más que se suma a la lista, es el serbio Novak Djokovic, quien tiene la cuenta pendiente en su carrera de llevarse una medalla de oro olímpica.

“Nunca ha ganado un oro olímpico y si has ganado todo lo demás que hay que ganar, es normal que quieras ganar el que no está en tu vitrina. Con esto en mente, espero ver a un Novak Djokovic muy motivado en estos Juegos Olímpicos. Jugar para Serbia le dará el 10% adicional que necesita contra estos grandes jugadores jóvenes que están surgiendo”, dijo Becker acerca del serbio previo a París 2024.

