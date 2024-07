Nadal lanza advertencia antes de enfrentar a Djokovic

Después de eliminar al húngaro Marton Fucsovics, en la primera ronda de la máxima justa del deporte, Rafael Nadal tiene ante sí el desafío de enfrentar al sembrado número uno: Novak Djokovic. Antes del choque, el tenista español compartió sus emociones, sin sonar tan confiado de salir avante contra el serbio.

“He sido capaz al final de encontrar la manera de ganar y estoy feliz por ello, porque me da la oportunidad de volver a jugar mañana, que es un partido que me hace ilusión, aunque soy precavido, porque no sé a qué nivel competitivo puedo estar. Pero bueno, voy a intentarlo, estoy disfrutando de la experiencia y ganar siempre sabe bien”, dijo.

A pesar de que no atraviesa su forma óptima, el de Manacor advirtió que hará todo lo que esté en sus manos para ir en contra de los pronósticos y echar al nacido en Belgrado y poseedor de 24 títulos de Grand Slam.

“Normalmente, cuando he jugado este tipo de partidos contra él, es en rondas finales por algo realmente importante. Cada partido es importante, sin ninguna duda, pero yo estoy un poquito que no sé al nivel que puedo llegar a jugar. Voy a intentar esforzarme al máximo para realmente crearle problemas. Es un poquito incierto lo que vaya a pasar, pero yo estoy siempre con la actitud necesaria y, si viene la inspiración, que me pille trabajando. Ahí estaremos e intentaremos dar el máximo para que sea una noche especial”, señaló.

Una de las cartas que, desde el entorno, le es concedida al balear es que el partido se celebrará en la cancha Philippe Chatrier, en la que ha ganado 14 finales de Roland Garros. Él, por supuesto, tuvo un mensaje para quienes, probablemente, lo alentarán en la ‘Ciudad de las Luces’.

“En Francia, me siento muy querido desde hace muchísimo tiempo, todos saben lo importante que es, para mí, esta ciudad. Gracias a París y gracias a Francia por darme el honor de recibir la antorcha en un lugar tan especial y en un momento tan especial. Se va a quedar para siempre en mi memoria”, finalizó Rafa Nadal.

