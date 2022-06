Rafael Loredo, el técnico azteca que eliminó a la Selección Mexicana

La Selección mexicana sub 20 sufrió una dolorosa derrota en penales ante Guatemala el pasado miércoles 29 de junio en los cuartos de final del Premundial de CONCACAF. Con esto, el conjunto azteca se despidió del Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024, pero, curiosamente, un mexicano sí podrá asistir a la justa mundialista. Se trata de Rafael Loredo, técnico de la escuadra guatemalteca, quien no pudo ocultar su felicidad tras conseguir el boleto a la Copa del Mundo.

“Quiero y deseo de todo corazón que los muchachos sigan creciendo como futbolistas y seres humanos. Lo que han hecho es algo muy importante. No se me puede olvidar el primer partido cuando se me morían de nervios por la falta de rodaje, pero tienen un corazón del tamaño del mundo. Mi agradecimiento para los jugadores”, declaró tras el partido en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Con 64 años de edad, el técnico mexicano aceptó la propuesta de su compatriota Eugenio Villazón para asumir este reto. Después de varios meses de trabajo y un atropellado debut ante El Salvador, el objetivo se cumplió gracias al gran estudio que hizo sobre la Selección Azteca de Luis Pérez.

“Sabíamos de las rotaciones que hacían en media cancha, de los cambios de extremos y los muchachos se aplicaron muy bien. Estoy contento por ellos y por toda Guatemala. No saben lo cálido que son, la gente como ha apoyado y agradezco el cariño a nuestro equipo”.

¿Quién es Rafael Loredo?

Bien dice el dicho: “Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo” y un director técnico azteca comandó a un grupo de jóvenes guatemaltecos para dejar fuera a México de unos Juegos Olímpicos por primera vez desde 2008. El propio Rafael Loredo contó su historia después del encuentro.

“Nací en México, estudié en México, soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y di clases en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Mi familia y amigos están en México. Quiero muchísimo a México, pero hoy en día, quiero mucho más a Guatemala. Me han abierto la puerta y no puedo tener más que agradecimiento por nueve años de trabajo y estoy muy agradecido por el pueblo de Guatemala”.

Como futbolista, Loredo vistió las camisetas de equipos como Atlético Español, Necaxa y Ángeles de Puebla. Como auxiliar formó parte del cuerpo técnico de Ignacio Ambriz en Puebla y de Salvador Reyes en San Luis. Después de un breve paso por las categorías inferiores del América, no encontró otra oportunidad, pero en Guatemala le abrieron las puertas en equipos como Xelajú MC y Deportivo Petapa hasta llegar a la categoría sub 20 de la selección guatemalteca.

Ahora, con el boleto al Mundial de Indonesia 2023 asegurado, Rafael Loredo y Guatemala soñarán con la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tengo confianza en el jugador guatemalteco, tiene resistencia, buena técnica y con ganas de aprender. Ahora se abre la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Voy a dejar que los muchachos lo disfruten ahora, mañana comenzamos los planes para el siguiente partido y sería la cereza al pastel”, concluyó.