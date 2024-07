Rafael Nadal y Carlos Alcaraz ya entrenan juntos en París

Nadal y Alcaraz serán uno de los grandes atractivos en los Juegos Olímpicos. Los españoles entrenarán esta semana previa a lo que será su participación en la modalidad de dobles mixtos en París 2024.

“El nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Es importante para mí que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía para hoy. Esa puede haber sido una de las razones de mi mal juego en la final. He sido incapaz de mostrarlo en los partidos. No puedo decir que estoy satisfecho con mi tenis porque el nivel de juego ha sido muy lejano al que venía haciendo en los entrenamientos anteriores. Tengo que averiguar por qué y tratar de solucionarlo”, fueron las palabras de Nadal tras su último torneo disputado en Bastad.

Rafa quiere ponerle el moño a su carrera

Luego de llegar a una nueva final, el ganador de 22 grand slams tiene altas expectativas para los Juegos Olímpicos París 2024.

“Este es el evento más importante del deporte, ojalá pueda encontrar la energía necesaria y hacer buenos entrenamientos. Sé que si logro hacer buen tenis a nivel individual, también lo haré en el dobles, pero debo analizar bien lo sucedido esta semana y trabajar duro. Estoy convencido de que Carlos Alcaraz va a estar a un gran nivel porque llega con confianza. Lo principal es la lectura del juego, la elección del tiro correcto en momentos importantes. Poco a poco voy recuperando la velocidad de piernas que me permite tirar con potencia mi derecha”, dijo el histórico tenista español.

Alcaraz, por cumplir el sueño de su vida

Por su parte, Carlos Alcaraz viene de coronarse en el torneo de Wimbledon. El joven murciando está pasando por el mejor momento de su carrera y sus retos por delante son la medalla de oro en París 2024 y el trofeo en el último grand slam del año, el US Open.

