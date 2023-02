Rafael Puente Jr. asegura que viven una crisis de resultados

El Guadalajara derrotó a los Pumas de la UNAM en el estadio Olímpico Universitario y sellaron el tercer descalabro de forma consecutiva para el conjunto auriazul en lo que va del Torneo Clausura 2023.

Tras la derrota contra el Rebaño, Rafael Puente Jr. confesó que viven una crisis de resultados más no una crisis futbolística, simplemente al no obtener los resultados deseados.

“De resultados indiscutiblemente, es indiscutible, si luego hay crisis de las que preocupan más, esa es la opinión de tu servidor, hay que trabajar en detalles más puntuales y poner a este equipo donde merece estar, en resultados, no en funcionamiento”, mencionó en conferencia de prensa el técnico de Pumas.

Rafa Puente Jr. trabajará en lo mental con sus jugadores

Por otro lado, sobre qué tiene que hacer el cuadro universitario para salir de esta racha negativa, para el entrenador, primero tienen que trabajar el tema mental.

“Siempre he expresado que respeto la opinión de la gente, siempre seré respetuoso de las opiniones, para pretender comandar el grupo, creo que a lo largo siempre me ha distinguido una fortaleza mental, hasta hoy me siento muy orgulloso, ya tuve la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores, estamos convencidos que juntos vamos a revertir esta situación, todos los días me entrego en tratar de ser mejor que ayer”, puntualizó el técnico mexicano.