El jugador que “odia” al América; ahora está disfrutando en otro grande de la Liga BBVA MX

Son muchos y muy variados los futbolistas que suelen agradecer al Club América por la oportunidad otorgada para formar parte de la institución durante algún momento de su carrera; sin embargo, también existen ejemplos de jugadores que simplemente no la pasaron bien en Coapa.

cruz azul

Una muestra de ello está ocurriendo precisamente en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a través de un jugador que, después de haber salido de la peor forma del América, tomó la decisión de recuperar su olfato profesional a través de otro grande del país.

El jugador que odia al América y ahora disfruta de su futbol en otro club

Para nadie es un secreto que, con apenas 23 años, Ralph Orquín es uno de los laterales izquierdos con mayor proyección que existe en el mercado actual, pues por lo mismo el canterano del América regresó a Las Águilas luego de tener estupendos minutos con Juárez FC.

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Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse en su carrera cuando no llegó a un acuerdo con la directiva del América en busca de una renovación, pues él buscaba dar el salto en Europa. Hoy, como elemento de Cruz Azul, recuerda los tristes momentos que vivió en Coapa.

“Yo decidí no continuar el vínculo con el América. Esa decisión la tienes que preparar con anticipación, la tienes que meditar muy bien y ya estaba preparado. Yo ya sabía lo que podía venir y lo que podría pasar. Como jugador tú no le puedes decir no a un club, pero el club si te puede decir que no”, explicó Orquín para La Afición.

¿Con qué jugadores pelea el puesto titular Ralph Orquín en Cruz Azul?

Considerando que Ralph Orquín puede jugar como lateral y carrilero por izquierda, el jugador con el que tiene que pelear la titularidad en Cruz Azul es nada más y nada menos que Omar Campos. Además, Rodolfo Rotondi también puede jugar en ambas posiciones cuando sea necesario.