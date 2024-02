Eduardo Salvio revela su horario favorito para los partidos de Pumas, además explica sus razones

Los Pumas de Universidad Nacional volverán a disputar un partido en su horario tradicional de las 12 del mediodía cuando se enfrenten a la Franja del Puebla, duelo correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, sin embargo aunque un sector de los aficionados de los Auriazules estén contentos, los jugadores de los del Pedregal prefieren jugar por la tarde o la noche.

Se le preguntó a Eduardo Salvio sobre cuál horario prefiere, el argentino respondió de manera directa en torno a su elección, además de mandar indirectas a los encargados de programar los partidos en el Estadio Olímpico Universitario.

“Si te soy sincero, ya hacía tiempo que quería hablar de esto. Para mí lo peor es jugar a las 12 y esperamos que quien nos ponga el horario venga a jugar con nosotros un día. Me acostumbré a la altura y todo, pero jugar a las 12 que nunca está nublado, no es bueno. Para mí y mis compañeros, todos odiamos jugar en este horario”, respondió Eduardo Salvio en conferencia de prensa sobre el regreso de los Pumas a jugar a las 12 del mediodía.

¿Pumas saca ventaja de jugar a las 12 del mediodía? Responde “Toto” Salvio

Uno de los mitos en torno a los Pumas de Universidad Nacional es que los Auriazules lograron sacar un ventaja frente a sus rivales al jugar sus partidos de local a las 12 del mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo para el 10 de los Auriazules eso es falso, ya que ellos también sufren ante ese clima tan extremista.

“No sé por qué lo hacen. No sacamos ventaja, solo por la altura porque hay equipos que vienen acá con el calor, pero no nos gusta porque no se hace el juego que se practica. No sé si esto lo maneja el club, la liga y espero que más adelante nos saquen de estos horarios porque en lo personal y si le preguntas a los chicos, ninguno le gusta jugar al mediodía”, añadió el extremo argentino de los Auriazules.

