Ramón Juárez levanta la mano para ser titular en América

Pese a que la gestión de André Jardine en el América se ha caracterizado por tener a Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky como titulares en la defensa central, hay gente de casa que levanta la mano para hacerse con un lugar en la zona baja del cuadro azulcrema.

“Me siento a la par totalmente, creo que puedo tener mi lugar en el once inicial. Es una gran competencia interna, es de suma importancia para el plantel tener una competencia bastante alta. Con mucha humildad, trato de aprender lo mejor de ellos, tienen mayor experiencia y es lo que trato de absorber. Me veo capaz de ser el central titular de América, siempre trabajando y dar lo mejor de mí. Así me veo yo, si no fuera así, no le vería sentido. Me veo capaz, me siento con las cualidades y daré lo mejor de mí para dejarle duda a André a la hora de armar su once”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: El mensaje de un canterano del América para el ‘Chicote’ Calderón

Lo que significa para José Castillo llegar a Chivas

Juárez piensa en el debut del América

Su primera oportunidad llegará en la Jornada 1, cuando las águilas visiten a los Xolos de Tijuana, con una alineación alternativa, por el poco trabajo de pretemporada que han realizado los elementos estelares. Juárez, sin embargo, no percibe margen de error para el choque en la frontera.

“Creo que la responsabilidad ex máxima. Sabemos que, a la afición del América, no le interesa la situación en la que vayamos, lo que importa son los resultados. Sabemos de la exigencia de este partido. Tenemos que ir a sacar un gran resultado pese a las ausencias. Se ha conformado un buen grupo para viajar a Tijuana. A la afición tan exigente, no le interesa quiénes van y quiénes se quedan, sino sacar un buen resultado”, expuso.

Ramón reflexionó sobre el andar de las fuerzas básicas



El canterano americanista fue cuestionado acerca de la falta de protagonismo de jugadores surgidos de las fuerzas básicas del club, así que compartió un breve diagnóstico de lo que merma el desarrollo y la consolidación de un joven en el profesionalismo.

“No ha habido la solvencia como en otros tiempos de Fuerzas Básicas. Puedo decir que quienes vienen de la Sub 20 y Sub 18 que pueden tener la oportunidad, en América la exigencia es altísima. Si te ponen, tienes que rendir desde el primer partido, es muy poco el margen de error que hay aquí y eso pasa factura. Cuando les toque, tienen que agarrar la oportunidad para llenarle el ojo al DT y no ser desplazados después. Tienen que estar concentrados cuando les toque la oportunidad para no soltarla”, sentenció.

Te puede interesar: Martín Anselmi revela si llegará algún refuerzo para suplir a Escobar