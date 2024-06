Ramón Morales revela como lo marcó la Copa América

El ex jugador mexicano participó en tres ediciones de este certamen durante su trayectoria y posiblemente su historia no hubiera sido la misma sin los grandes momentos que vivió en este evento que junta a los mejores equipos del continente americano.

De hecho, ‘Ramoncito’ debutó con la Selección Azteca en la Copa América que se disputó en Colombia en el 2001 cuando fue llamado por el ‘Vasco’ Aguirre, por lo que sabía que aunque era un reto tenía que aprovecharlo.

“Para mí fue muy especial porque era la primera vez que yo vestía la camiseta de mi selección y representaba a mi país en un torneo muy importante. Fue muy claro Javier Aguirre, el entrenador en ese momento, que nos dijo ‘vamos a ver si tienen la capacidad y quién se merece estar aquí y si no literal se van a ir a la…”, contó.

Así despegó la carrera de Ramón Morales

En dicha ocasión México fue subcampeón del torneo, pero a nivel personal la carrera de Ramón Morales fue distinta desde ese certamen, en donde se ganó un puesto.

“Llegar a una final fue maravilloso, aunque terminamos perdiendo contra el país anfitrión, Colombia, en lo personal me marcó mucho y la tomo como muy especial, porque estuve en el once ideal de esa Copa América, y de ahí me ayudó a catapultarme, a partir de ese torneo, a ser un jugador llamado a selección constantemente”, reiteró.

‘Ramoncito’ también recuerda con mucho cariño la edición que se jugó en Perú en el 2004, en el que fue llamado por Ricardo Antonio La Volpe y destacó con un golazo ante Argentina en la fase de grupos.

“Ya más especial porque ya conocía todo el entorno y toda la responsabilidad, nos tocó el partido importante contra Argentina, enfrente en mi caso tenía a Javier Zanetti del Inter, entonces sirve para medir tu capacidad y creer en ti”, reflexionó.

La última Copa América que jugó Morales

Por último, el ex futbolista mexicano vivió la Copa América 2007 con Hugo Sánchez como estratega, en la que contó con la fortuna de volver a meterle gol a un gigante de Sudamérica en el triunfo ante la Selección Brasileña.

“Me tocó vivir una experiencia maravillosa, me tocó jugar uno de los mejores partidos de México en este torneo, contra Brasil, en un gran juego de Nery Castillo”, relató y agregó que lo disfrutó mucho porque estaba en el estadio su familia.

