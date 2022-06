La franquicia de Los Angeles Rams hacen historia en la NFL

El día de ayer, el equipo de Los Angeles Rams hizo oficial la extensión de contrato del MVP del Super Bowl LVI, con ello, Cooper Kupp se asegura $80 millones de dólares por 3 años años, convirtiéndose así en uno de los receptores mejor pagados en la liga.

Sin embargo, esa no ha sido la única noticia que se ha dado a conocer en el seno de la franquicia, ya que el tackle defensivo Aaron Donald, también tuvo su momento millonario en este periodo de campamentos, previo al arranque de la temporada NFL. Al asegurarse $31.6 millones de dólares al año, convirtiéndose no solamente en el jugador mejor pagado en su posición, sino que incluso, se encumbra como el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de este deporte.

Conoce el SoFi Stadium, sede del Super Bowl LVI con Inés Sainz

Te puede interesar: Derek Carr presiona para que los Raiders contraten a Colin Kaepernick

Este par de noticias, se suman a la extensión de contrato de su quarterback Matthew Stafford, la cual se hizo oficial el 19 de marzo de este mismo año. Un contrato con el que el exquarterback de Detroit Lions $135 millones de dólares garantizados por los próximos 4 años. Cifra que lo coloca dentro del Top 5 de jugadores mejor pagados de toda la NFL.

Los Rams dan un golpe sobre la mesa con sus multimillonarios contratos

Dada la importancia de estos tres contratos multimillonarios, la escuadra de LA Rams, se convierte en la única franquicia en la actualidad que cuenta con tres jugadores que ganan $25 millones o más por temporada.

Te puede interesar: Tom Brady teme que Rob Gronkowski no vuelva

Una cifra que ningún otro equipo puede equiparar. En la lista le siguen Browns y Raiders, que cuentan solamente con dos jugadores que logran equiparar esa cifra. Mientras que del otro lado de la moneda, son 12 las franquicias que no tienen ni un solo jugador de ese calibre (BAL, CHI, SEA, NYJ, NYG, CIN, JAX, ATL, HOU, CAR, NE, NO).

Por ello es que los angelinos, vuelve a dar un golpe fuerte en la mesa económica de una de las ligas más poderosas del mundo, destacando en estos últimos meses, no solo por entregar contratos de varios dígitos, si no por el par de contrataciones que lograron hacer de cara a la próxima temporada (Allen Robinson WR y Bobby Wagner LB). Movimientos que vuelven a poner a los angelinos en la lista de los favoritos a llevarse nuevamente el Vince Lombardi en el mes de febrero.